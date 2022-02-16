16 февраля пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, который находится в России с официальным визитом. Планируется рассмотреть вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнёрства, развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по ключевым проблемам международной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля. Подготовка визита президента Бразилии в Россию проходила в обстановке дипломатического давления со стороны США, которые добивались отмены этой поездки. Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

07:48 16.02.2022 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл встречу двух глав государств «хорошей возможностью, чтобы обменяться мнениями по наиболее горячим темам, которые сейчас на мировой повестке дня», и отмечал, что в России с нетерпением ждут визита Болсонару. По итогам переговоров планируются заявления для прессы.

07:49 16.02.2022 Президент Бразилии Болсонару прибыл в Москву 15 февраля. У трапа его встретили почетный караул и оркестр.

07:52 16.02.2022 Болсонару у трапа встречал посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

07:54 16.02.2022 Президент Бразилии Жаир Болсонару пробудет в Москве до 17 февраля. Ранее он называл в числе приоритетных вопросов своего визита обсуждение сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетике и в оборонной сфере.

07:54 16.02.2022 Болсонару также подчеркивал, что бразильская сторона не намерена затрагивать вопрос об обострении отношений России и НАТО вокруг Украины, несмотря на давление со стороны Вашингтона и призывы из Киева. В целом президент Бразилии говорил, что не сомневается в успехе поездки в Москву, отмечает ТАСС.

07:55 16.02.2022 По информации бразильских СМИ, Болсонару также намерен встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и принять участие в мероприятии, на котором будут присутствовать представители предпринимательского сообщества двух стран, в частности производители удобрений, а также энергетического сектора — атомной энергетики и газодобычи.

07:58 16.02.2022 Ожидается, что Болсонару из Москвы вылетит в Будапешт для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

08:05 16.02.2022 Владимир Путин пригласил своего бразильского коллегу в РФ в декабре прошлого года. Тогда российский лидер обратил внимание, что страна продолжит последовательно укреплять двустороннее взаимодействие с Бразилией на торгово-экономическом, энергетическом, научно-технологическом и других направлениях. Президент РФ также оценил работу государств в рамках форума БРИКС и «Группы двадцати». Через несколько дней после этого Жаир Болсонару заявил, что принял приглашение и оно для него — «радость и большая честь».

08:07 16.02.2022 Подготовка к визиту президента Бразилии в Москву проходила в обстановке дипломатического давления со стороны США, которые пытались добиться отмены поездки. Как отмечала газета Folha de S. Paulo, цель таких усилий Вашингтона заключалась в том, чтобы попытаться изолировать российского лидера в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины. По сведениям издания, американские дипломаты выражают обеспокоенность своевременностью этого визита, поскольку, по оценкам Белого дома, факт приема Путиным Болсонару послужит сигналом того, что «Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе, легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права» (ТАСС).

08:13 16.02.2022 Россия и Бразилия впервые проведут встречу глав МИД и Минобороны в формате «два плюс два» в Москве. Министры иностранных дел Сергей Лавров и Карлус Альберту Франку Франса и министры обороны Сергей Шойгу и Уолтер Соуза Брага Нетту проведут консультации буквально перед российско-бразильским саммитом, который также запланирован на среду, 16 февраля. По всей видимости, сразу после этого министры присоединятся к делегациям своих стран на переговорах президентов Владимира Путина и Жаира Болсонару.

08:19 16.02.2022 Читайте также: В Кремле назвали темы переговоров Путина и Болсонару

08:23 16.02.2022 «Россия и Бразилия выступают за дальнейшее укрепление основ полицентричного мироустройства, едины в том, что касается следования основополагающим принципам, таким, как уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение споров, верховенство международного права», — указывают в российском дипведомстве накануне встречи.

08:30 16.02.2022 Цитата из видео. Прибытие Болсонару в Москву facebook.com jairmessias. bolsonaro

09:16 16.02.2022 Президент Бразилии Жаир Болсонару, который 15 февраля прибыл в Россию с официальным визитом, принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

09:16 16.02.2022 Болсонару прошел мимо строя почетного караула и возложил венок с лентами в цветах бразильского флага. После этого была объявлена минута молчания, затем оркестр исполнил гимн Бразилии.

09:17 16.02.2022 Цитата из видео. Прибытие в Москву Жаира Болсонару. facebook.com jairmessias. bolsonaro

09:17 16.02.2022 Память советских воинов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, почтил президент Бразилии Жаир Болсонару, возложивший венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом 16 февраля сообщает РИА Новости. Подробности в материале: Болсонару возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

09:18 16.02.2022 Цитата из видео. Президент Бразилии Жаир Болсонару в Москве. facebook.com jairmessias. bolsonaro

10:14 16.02.2022 Вместе с тем первая российско-бразильская школа начала работу в муниципалитете Белфорд-Рошу, недалеко от Рио-де-Жанейро. Торжественное открытие состоялось во вторник, 15 февраля, в присутствии местных властей и российских дипломатов.

10:14 16.02.2022 «Мы в правительстве штата очень рады реализации проекта межкультурных школ. Это первая русско-бразильская школа не только в нашем штате, но и во всей Бразилии», — отметил в беседе с ТАСС глава регионального управления образования Алешандри Валле. По его мнению, такая школа предоставляет своим ученикам возможность не только выучить русский язык, но и познакомиться с культурой и обычаями России, «устранить образовательные барьеры и открыть для них новые горизонты».

10:15 16.02.2022 «Межкультурная школа станет настоящим окном в нашу страну, с ее историей, искусством и культурой. Это ни с чем не сравнимая возможность познакомиться со страной, которая так далека в географическом плане и которая станет ближе каждому из учеников межкультурных классов», — соглашается с Алешандри Валле генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков.

10:17 16.02.2022 По словам АлешандриВалле, такой межкультурный диалог не был навязан сверху, интерес к проекту русско-бразильских классов проявили в руководстве самой школы. «Сначала нам было немного страшно: русский язык сильно отличается от португальского, он непривычен для нас. Но потом мы решили сделать ставку именно на эту необычность», — поделилась с ТАСС директор школы Денизе Алвес.

10:17 16.02.2022 Проект российско-бразильской культурной школы осуществляется при поддержке кафедры восточных и славянских языков Федерального университета штата Рио-де-Жанейро (UFRJ) и Российского университета дружбы народов (РУДН).

10:34 16.02.2022 «Точкой роста, по нашему мнению, также может стать сотрудничество в области железнодорожного транспорта. РЖД рассматривается возможность участия в проекте строительства железной дороги в штате Парана, а также в иных проектах на территории Бразилии», — сказал Ильичев в ходе заседания форума совета предпринимателей РФ и Бразилии.

10:34 16.02.2022 РЖД рассматривают возможность участия в ряде проектов в Бразилии, в том числе в строительстве железной дороги в одном из штатов, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев.

10:35 16.02.2022 Несколько лет назад РЖД сообщала, что компания заинтересована в участии в строительстве трансконтинентальной железной дороги, которая соединит тихоокеанское и атлантическое побережья Южной Америки, а также рассматривает проект модернизации дороги в Бразилии, отмечает ТАСС.

11:27 16.02.2022 Цитата из видео. Президент Бразилии Жаир Болсонару в Москве. facebook.com jairmessias. bolsonaro

12:05 16.02.2022 Россия заинтересована в самостоятельности Латинской Америки и Карибского бассейна на международной арене. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав Минобороны и МИД РФ и Бразилии в формате «два плюс два», которая впервые проходит в Москве.

12:06 16.02.2022 Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия очень ценит взаимодействие с Бразилией в различных форматах как по региональной линии, так и в рамках БРИКС, ООН, «Группы двадцати».

12:06 16.02.2022 «Мы заинтересованы в самостоятельной роли Латинской Америки и Карибского бассейна на мировой арене, и мы видим, какую ведущую роль, центральную роль, играет Бразилия в обеспечении развития этого важнейшего региона мира», — сказал Лавров.

12:27 16.02.2022 Цитата из видео. Российско-бразильские переговоры в формате 2+2. mid.ru

12:29 16.02.2022 У бразильских властей есть желание поднять отношения с Россией на новый уровень. Об этом министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса заявил 16 февраля на первой двусторонней встрече в формате «2+2» (глав МИД и министров обороны стран). «Мы очень рады воспользоваться этой возможностью, чтобы поднять отношения между нашими странами на новую высоту, тем более в сложившейся международной обстановке», — сказал бразильский политик, открывая переговоры. Читайте подробнее: Бразилия заинтересована в выведении отношений с Россией на новый уровень

12:50 16.02.2022 Цитата из видео. Российско-бразильские переговоры в формате 2+2. mid.ru

12:50 16.02.2022 «На полях» российско-бразильских переговоров в Москве в формате «два плюс два». mid.ru

13:00 16.02.2022 Бразилия является важным стратегическим партнером России в Латинской Америке. Диалог оборонных ведомств двух стран будет способствовать укреплению стабильности в регионе, заявил в среду в ходе консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Бразилии в формате «2+2» в Москве министр обороны РФ Сергей Шойгу.

13:00 16.02.2022 «Бразилия является важным стратегическим партнером России в Латинской Америке. <…> Убежден, что диалог внешнеполитических и оборонных ведомств наших стран послужит укреплению безопасности и стабильности в регионе», — цитирует ТАСС Шойгу.

13:00 16.02.2022 Шойгу также отметил, что сотрудничество в военной и военно-технической областях способствует динамичному развитию отношений между Россией и Бразилией.

13:01 16.02.2022 «На полях» российско-бразильских переговоров в Москве в формате «два плюс два». mid.ru

13:27 16.02.2022 Министр иностранных дел России Сергей Лавров открыл в среду встречу глав Минобороны и МИД РФ и Бразилии в формате «два плюс два», которая впервые проходит в Москве, со слов соболезнования бразильским коллегам в связи с наводнением в городе Петрополисе.

13:27 16.02.2022 «Прежде всего я хотел бы от имени нашей делегации выразить соболезнования по поводу трагических событий, которые произошли в результате наводнения, оползней в бразильском городе Петрополисе, в штате Рио-де-Жанейро, и попросить вас передать наши соболезнования семьям погибших», — сказал глава российского дипведомства.

13:30 16.02.2022 Запад преподнес как свои собственные предложения по безопасности те инициативы, которые ранее были выдвинуты Москвой, но отвергнуты. Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой и российско-бразильских консультаций в формате «2+2» министров обороны и министров иностранных дел. «Это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние два-три года получал и последовательно отвергал, но теперь, когда мы обострили проблему безопасности в Европе, вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы», — цитирует ТАСС Лаврова.

13:30 16.02.2022 Лавров сообщил, что Россия проинформировала бразильскую сторону о шагах, предпринимаемых в диалоге с США и НАТО по гарантиям безопасности. «Мы подробно сегодня проинформировали наших собеседников о тех шагах, которые мы предпринимаем по поручению президента [России Владимира] Путина в диалоге с США и НАТО», — сказал он. Лавров заявил, что Россия готова к предложенному Западом диалогу по отдельным вопросам безопасности, но не в ущерб своим принципиальным требованиям, включая нерасширение НАТО на восток.

13:31 16.02.2022 Россия подтвердила, что выступает за включение Бразилии в список постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой и российско-бразильских консультаций в формате «2+2» министров обороны и министров иностранных дел двух стран.

13:31 16.02.2022 «Мы сегодня говорили о нашем сотрудничестве в ООН. Сейчас Бразилия является непостоянным членом Совета Безопасности. Мы сегодня подтвердили, что РФ подтверждает свою поддержку кандидатуре Бразилии и на постоянную прописку в Совете Безопасности в контексте расширения членского состава этого органа за счет дополнительных мест развивающимся странам Латинской Америки, Азии и Африки», — сказал глава МИД РФ.

13:32 16.02.2022 Лавров также отметил, что Москва и Бразилия ведут тесное сотрудничество в ООН по вопросам безопасности. «Мы тесно взаимодействуем в ООН по самым разным направлениям, которые касаются укрепления международной безопасности, урегулирования региональных конфликтов, обеспечения безопасности космической деятельности и недопущения вывода оружия в космос, — добавил он. — Также мы сотрудничаем и по вопросам укрепления Конвенции по запрещению химического оружия без попыток размыть ее ключевые положения».

13:32 16.02.2022 Лавров сообщил, что Россия и Бразилия договорились о координации своих подходов в сфере нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). «Еще одна важная тема нашего диалога — это проблема нераспространения оружия массового уничтожения. Мы договорились сегодня координировать наши подходы в контексте подготовки Обзорной конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — сказал он.

13:32 16.02.2022 Цитата из видео Российско-бразильские переговоры в формате 2+2 mid.ru

13:41 16.02.2022 Политика открытых дверей Североатлантического альянса выливается в безоглядное расширение альянса на восток, создавая угрозу России. Об этом 16 февраля заявил министр иностранных дел РФСергей Лавров. Читайте также: Лавров: «безоглядное» расширение НАТО создает угрозу России

14:01 16.02.2022 Продолжающаяся на Западе истерия вокруг якобы «вторжения» России на Украину вызывает глубокое удивление в Москве, заявил 16 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Подробности в материале: Лавров: истерия на Западе о «вторжении» России вызывает удивление

14:14 16.02.2022 Президент России Владимир Путин принимает в Кремле бразильского коллегу Жаира Болсонару.

14:15 16.02.2022 Беседа президентов России и Бразилии проходит без дополнительной социальной дистанции, лидеры разместились в креслах рядом друг с другом. Перед началом переговоров они обменялись рукопожатиями.

14:15 16.02.2022 Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что его встреча в Москве в среду с коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару будет полезной.

14:15 16.02.2022 «Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент, и надеюсь, что встреча будет полезной, тем более, что Бразилия является одним из ведущих, можно сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке», — сказал Путин.

14:16 16.02.2022 Болсонару назвал свой визит в Москву сигналом для всего мира о хороших отношениях Бразилии и России.

14:17 16.02.2022 В. Путин — Ж. Болсонару: «Уважаемый господин президент! Я очень рад Вас видеть, добрый день. Это Ваш первый визит в нашу страну. Надеюсь, что он будет и удачным, и приятным. У нас восстанавливаются отношения, прерванные так или иначе в связи с пандемией коронавируса. По Вашему указанию в Москве побывали ведущие министры Вашего Правительства, а сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел в формате «два плюс два». Мы работаем активно и на международных площадках. И — несмотря на все ограничения — у нас рост товарооборота составил 87 процентов. Я очень рад Вас видеть, уважаемый господин президент, и надеюсь, что встреча будет полезной, тем более что Бразилия является одним из ведущих, можно даже сказать ведущим, нашим торгово-экономическим партнёром в Латинской Америке. Это [имеет] важное значение. Добро пожаловать, господин президент». kremlin.ru

14:21 16.02.2022 Россия считает позитивным сигналом готовность Соединенных Штатов и НАТО обсуждать в рамках дискуссии по гарантиям безопасности меры по снижению военных рисков в странах Европы. Об этом 16 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Подробности в материале: Лавров оценил готовность США обсудить безопасность в ЕС

14:23 16.02.2022 Цитата из видео. Российско-бразильские переговоры в формате 2+2 mid.ru

14:25 16.02.2022 Путин и Болсонару обменялись рукопожатиями и сидят рядом. СМИ отмечают, что президент Бразилии в отличие от Макрона и Шольца, не побоялся «оставить ДНК» и сдал российский тест на коронавирус в Кремле.

14:25 16.02.2022 Несмотря на сохраняющиеся эпидемические ограничения, в 2021 году рост товарооборота между Россией и Бразилией составил 87%. Об этом 16 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Читайте подробнее: Путин: Бразилия — ключевой партнёр России в Латинской Америке

14:36 16.02.2022 Ж. Болсонару — В. Путину(как переведено): «Я очень рад, для меня большая честь Ваше приглашение. Мы испытываем чувство солидарности с Россией. У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях, в частности в области обороны, в области нефти и газа, в области сельского хозяйства, — и встречи происходят между министрами. Я уверен, что этот мой визит в Москву — это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы для роста. Я благодарю Вас за Ваш жест — за помилование бразильского гражданина в прошлом году. Мы готовы к сотрудничеству, и я хотел бы выразить уверенность, что этот визит, эта наша встреча будет весьма продуктивной». kremlin.ru

14:38 16.02.2022 Цитата из видео. Переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. kremlin.ru

14:55 16.02.2022 Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару на переговорах в Москве обсудят внешнеполитическую координацию на многосторонних площадках, говорится в материалах ко встрече. Читайте также: Названы темы переговоров Путина и Болсонару

14:57 16.02.2022 Бразилия настроена на перспективное сотрудничество с Россией по целому ряду отраслей экономики. Об этом 16 февраля заявил президент Бразилии Жаир Болсанару на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом: «Мы испытываем чувство солидарности с Россией» — Болсанару

15:00 16.02.2022 Владимир Путин. Цитата из видео. Переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару kremlin.ru

15:00 16.02.2022 Визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву является сигналом всему остальному миру о хороших перспективах отношений двух стран. Об этом бразильский лидер заявил 16 февраля в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом: Болсонару назвал свой визит в Россию сигналом всему остальному миру

16:00 16.02.2022 Жаиром Болсонару. Фото: kremlin.ru">С президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Фото: kremlin.ru

17:06 16.02.2022 Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у них с Жаиром Болсонару состоялись весьма обстоятельные и конструктивные переговоры, по итогам принято совместное заявление.

17:06 16.02.2022 Путин: Россия готова участвовать в сооружении новых энергоблоков АЭС в Бразилии, в том числе малых и плавучих.

17:06 16.02.2022 Путин: по многим международным вопросам позиции РФ и Бразилии близки или совпадают.

17:07 16.02.2022 Путин: РФ и Бразилия выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право.

17:09 16.02.2022 Взаимная торговля между Россией и Бразилией в 2021 году выросла на 87%. Об этом 16 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Об этом: Путин оценил развитие торговли между Россией и Бразилией

17:12 16.02.2022 Президент Бразилии Жаир Болсонару пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с визитом Бразилию, президент принял приглашение, даты визита будут согласованы. Об этом сообщили в Кремле.

17:13 16.02.2022 Болсонару заявил, что Бразилия солидарна со всеми странами, которые выступают за мир. В области энергетики существует большой потенциал для сотрудничества РФ и Бразилии, отметил он.

17:25 16.02.2022 Россия прорабатывает инициативы своего участия в праздновании Дня независимости Бразилии. Об этом 16 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Подробности в материале: Путин оценил участие России в культурной жизни Бразилии

17:41 16.02.2022 Россия настроена более интенсивно взаимодействовать с Бразилией в рамках ООН, где Бразилия будет в 2022—2023 годах непостоянным членом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

17:46 16.02.2022 Россия и Бразилия твёрдо привержены принципам политико-дипломатического урегулирования конфликтов. Об этом 16 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Об этом: Бразилия и Россия выступают за многополярность — Путин

18:00 16.02.2022 Переговоры Владимира Путина с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Фото: kremlin.ru

18:26 16.02.2022 Визит президента Бразилии Жаира Болсонару позволит более эффективно развивать отношения между парламентами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам по итогам встречи с главой Бразилии. Подробности в материале: Володин отметил роль визита президента Бразилии в отношениях парламентов

19:05 16.02.2022 Переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Фото: kremlin.ru

19:39 16.02.2022 В ходе встречи спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента Бразилии Жаира Болсонару за то, что, несмотря на сложный и напряженный день, он пришел в Государственную думу для обсуждения развития отношений России и Бразилии в рамках парламентского измерения. Пользуясь случаем, Володин пригласил бразильских парламентариев на форум «Развитие парламентаризма», который состоится в июле в Москве.