Визит президента Бразилии в Россию. Встреча Путина и Болсонару — трансляция
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл встречу двух глав государств «хорошей возможностью, чтобы обменяться мнениями по наиболее горячим темам, которые сейчас на мировой повестке дня», и отмечал, что в России с нетерпением ждут визита Болсонару. По итогам переговоров планируются заявления для прессы.
Президент Бразилии Болсонару прибыл в Москву 15 февраля. У трапа его встретили почетный караул и оркестр.
Болсонару у трапа встречал посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.
Президент Бразилии Жаир Болсонару пробудет в Москве до 17 февраля. Ранее он называл в числе приоритетных вопросов своего визита обсуждение сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетике и в оборонной сфере.
Болсонару также подчеркивал, что бразильская сторона не намерена затрагивать вопрос об обострении отношений России и НАТО вокруг Украины, несмотря на давление со стороны Вашингтона и призывы из Киева. В целом президент Бразилии говорил, что не сомневается в успехе поездки в Москву, отмечает ТАСС.
По информации бразильских СМИ, Болсонару также намерен встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и принять участие в мероприятии, на котором будут присутствовать представители предпринимательского сообщества двух стран, в частности производители удобрений, а также энергетического сектора — атомной энергетики и газодобычи.
Ожидается, что Болсонару из Москвы вылетит в Будапешт для встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Владимир Путин пригласил своего бразильского коллегу в РФ в декабре прошлого года. Тогда российский лидер обратил внимание, что страна продолжит последовательно укреплять двустороннее взаимодействие с Бразилией на торгово-экономическом, энергетическом, научно-технологическом и других направлениях. Президент РФ также оценил работу государств в рамках форума БРИКС и «Группы двадцати». Через несколько дней после этого Жаир Болсонару заявил, что принял приглашение и оно для него — «радость и большая честь».
Подготовка к визиту президента Бразилии в Москву проходила в обстановке дипломатического давления со стороны США, которые пытались добиться отмены поездки. Как отмечала газета Folha de S. Paulo, цель таких усилий Вашингтона заключалась в том, чтобы попытаться изолировать российского лидера в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины. По сведениям издания, американские дипломаты выражают обеспокоенность своевременностью этого визита, поскольку, по оценкам Белого дома, факт приема Путиным Болсонару послужит сигналом того, что «Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе, легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права» (ТАСС).
Россия и Бразилия впервые проведут встречу глав МИД и Минобороны в формате «два плюс два» в Москве. Министры иностранных дел Сергей Лавров и Карлус Альберту Франку Франса и министры обороны Сергей Шойгу и Уолтер Соуза Брага Нетту проведут консультации буквально перед российско-бразильским саммитом, который также запланирован на среду, 16 февраля. По всей видимости, сразу после этого министры присоединятся к делегациям своих стран на переговорах президентов Владимира Путина и Жаира Болсонару.
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«Россия и Бразилия выступают за дальнейшее укрепление основ полицентричного мироустройства, едины в том, что касается следования основополагающим принципам, таким, как уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, мирное разрешение споров, верховенство международного права», — указывают в российском дипведомстве накануне встречи.
Президент Бразилии Жаир Болсонару, который 15 февраля прибыл в Россию с официальным визитом, принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
Болсонару прошел мимо строя почетного караула и возложил венок с лентами в цветах бразильского флага. После этого была объявлена минута молчания, затем оркестр исполнил гимн Бразилии.
Память советских воинов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, почтил президент Бразилии Жаир Болсонару, возложивший венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом 16 февраля сообщает РИА Новости.
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Вместе с тем первая российско-бразильская школа начала работу в муниципалитете Белфорд-Рошу, недалеко от Рио-де-Жанейро. Торжественное открытие состоялось во вторник, 15 февраля, в присутствии местных властей и российских дипломатов.
«Мы в правительстве штата очень рады реализации проекта межкультурных школ. Это первая русско-бразильская школа не только в нашем штате, но и во всей Бразилии», — отметил в беседе с ТАСС глава регионального управления образования Алешандри Валле.
По его мнению, такая школа предоставляет своим ученикам возможность не только выучить русский язык, но и познакомиться с культурой и обычаями России, «устранить образовательные барьеры и открыть для них новые горизонты».
«Межкультурная школа станет настоящим окном в нашу страну, с ее историей, искусством и культурой. Это ни с чем не сравнимая возможность познакомиться со страной, которая так далека в географическом плане и которая станет ближе каждому из учеников межкультурных классов», — соглашается с Алешандри Валле генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков.
По словам АлешандриВалле, такой межкультурный диалог не был навязан сверху, интерес к проекту русско-бразильских классов проявили в руководстве самой школы.
«Сначала нам было немного страшно: русский язык сильно отличается от португальского, он непривычен для нас. Но потом мы решили сделать ставку именно на эту необычность», — поделилась с ТАСС директор школы Денизе Алвес.
Проект российско-бразильской культурной школы осуществляется при поддержке кафедры восточных и славянских языков Федерального университета штата Рио-де-Жанейро (UFRJ) и Российского университета дружбы народов (РУДН).
«Точкой роста, по нашему мнению, также может стать сотрудничество в области железнодорожного транспорта. РЖД рассматривается возможность участия в проекте строительства железной дороги в штате Парана, а также в иных проектах на территории Бразилии», — сказал Ильичев в ходе заседания форума совета предпринимателей РФ и Бразилии.
РЖД рассматривают возможность участия в ряде проектов в Бразилии, в том числе в строительстве железной дороги в одном из штатов, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев.
Несколько лет назад РЖД сообщала, что компания заинтересована в участии в строительстве трансконтинентальной железной дороги, которая соединит тихоокеанское и атлантическое побережья Южной Америки, а также рассматривает проект модернизации дороги в Бразилии, отмечает ТАСС.
Россия заинтересована в самостоятельности Латинской Америки и Карибского бассейна на международной арене. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав Минобороны и МИД РФ и Бразилии в формате «два плюс два», которая впервые проходит в Москве.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия очень ценит взаимодействие с Бразилией в различных форматах как по региональной линии, так и в рамках БРИКС, ООН, «Группы двадцати».
«Мы заинтересованы в самостоятельной роли Латинской Америки и Карибского бассейна на мировой арене, и мы видим, какую ведущую роль, центральную роль, играет Бразилия в обеспечении развития этого важнейшего региона мира», — сказал Лавров.
У бразильских властей есть желание поднять отношения с Россией на новый уровень. Об этом министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса заявил 16 февраля на первой двусторонней встрече в формате «2+2» (глав МИД и министров обороны стран).
«Мы очень рады воспользоваться этой возможностью, чтобы поднять отношения между нашими странами на новую высоту, тем более в сложившейся международной обстановке», — сказал бразильский политик, открывая переговоры.
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Бразилия является важным стратегическим партнером России в Латинской Америке. Диалог оборонных ведомств двух стран будет способствовать укреплению стабильности в регионе, заявил в среду в ходе консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Бразилии в формате «2+2» в Москве министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Бразилия является важным стратегическим партнером России в Латинской Америке. <…> Убежден, что диалог внешнеполитических и оборонных ведомств наших стран послужит укреплению безопасности и стабильности в регионе», — цитирует ТАСС Шойгу.
Шойгу также отметил, что сотрудничество в военной и военно-технической областях способствует динамичному развитию отношений между Россией и Бразилией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров открыл в среду встречу глав Минобороны и МИД РФ и Бразилии в формате «два плюс два», которая впервые проходит в Москве, со слов соболезнования бразильским коллегам в связи с наводнением в городе Петрополисе.
«Прежде всего я хотел бы от имени нашей делегации выразить соболезнования по поводу трагических событий, которые произошли в результате наводнения, оползней в бразильском городе Петрополисе, в штате Рио-де-Жанейро, и попросить вас передать наши соболезнования семьям погибших», — сказал глава российского дипведомства.
Запад преподнес как свои собственные предложения по безопасности те инициативы, которые ранее были выдвинуты Москвой, но отвергнуты. Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой и российско-бразильских консультаций в формате «2+2» министров обороны и министров иностранных дел.
«Это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние два-три года получал и последовательно отвергал, но теперь, когда мы обострили проблему безопасности в Европе, вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы», — цитирует ТАСС Лаврова.
Лавров сообщил, что Россия проинформировала бразильскую сторону о шагах, предпринимаемых в диалоге с США и НАТО по гарантиям безопасности.
«Мы подробно сегодня проинформировали наших собеседников о тех шагах, которые мы предпринимаем по поручению президента [России Владимира] Путина в диалоге с США и НАТО», — сказал он.
Лавров заявил, что Россия готова к предложенному Западом диалогу по отдельным вопросам безопасности, но не в ущерб своим принципиальным требованиям, включая нерасширение НАТО на восток.
Россия подтвердила, что выступает за включение Бразилии в список постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Карлусом Альберту Франку Франсой и российско-бразильских консультаций в формате «2+2» министров обороны и министров иностранных дел двух стран.
«Мы сегодня говорили о нашем сотрудничестве в ООН. Сейчас Бразилия является непостоянным членом Совета Безопасности. Мы сегодня подтвердили, что РФ подтверждает свою поддержку кандидатуре Бразилии и на постоянную прописку в Совете Безопасности в контексте расширения членского состава этого органа за счет дополнительных мест развивающимся странам Латинской Америки, Азии и Африки», — сказал глава МИД РФ.
Лавров также отметил, что Москва и Бразилия ведут тесное сотрудничество в ООН по вопросам безопасности. «Мы тесно взаимодействуем в ООН по самым разным направлениям, которые касаются укрепления международной безопасности, урегулирования региональных конфликтов, обеспечения безопасности космической деятельности и недопущения вывода оружия в космос, — добавил он. — Также мы сотрудничаем и по вопросам укрепления Конвенции по запрещению химического оружия без попыток размыть ее ключевые положения».
Лавров сообщил, что Россия и Бразилия договорились о координации своих подходов в сфере нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).
«Еще одна важная тема нашего диалога — это проблема нераспространения оружия массового уничтожения. Мы договорились сегодня координировать наши подходы в контексте подготовки Обзорной конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — сказал он.
Политика открытых дверей Североатлантического альянса выливается в безоглядное расширение альянса на восток, создавая угрозу России. Об этом 16 февраля заявил министр иностранных дел РФСергей Лавров.
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Продолжающаяся на Западе истерия вокруг якобы «вторжения» России на Украину вызывает глубокое удивление в Москве, заявил 16 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Президент России Владимир Путин принимает в Кремле бразильского коллегу Жаира Болсонару.
Беседа президентов России и Бразилии проходит без дополнительной социальной дистанции, лидеры разместились в креслах рядом друг с другом. Перед началом переговоров они обменялись рукопожатиями.
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что его встреча в Москве в среду с коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару будет полезной.
«Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент, и надеюсь, что встреча будет полезной, тем более, что Бразилия является одним из ведущих, можно сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке», — сказал Путин.
Болсонару назвал свой визит в Москву сигналом для всего мира о хороших отношениях Бразилии и России.
В. Путин — Ж. Болсонару:
«Уважаемый господин президент!
Я очень рад Вас видеть, добрый день.
Это Ваш первый визит в нашу страну. Надеюсь, что он будет и удачным, и приятным.
У нас восстанавливаются отношения, прерванные так или иначе в связи с пандемией коронавируса. По Вашему указанию в Москве побывали ведущие министры Вашего Правительства, а сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел в формате «два плюс два».
Мы работаем активно и на международных площадках. И — несмотря на все ограничения — у нас рост товарооборота составил 87 процентов.
Я очень рад Вас видеть, уважаемый господин президент, и надеюсь, что встреча будет полезной, тем более что Бразилия является одним из ведущих, можно даже сказать ведущим, нашим торгово-экономическим партнёром в Латинской Америке. Это [имеет] важное значение.
Добро пожаловать, господин президент».
kremlin.ru
Россия считает позитивным сигналом готовность Соединенных Штатов и НАТО обсуждать в рамках дискуссии по гарантиям безопасности меры по снижению военных рисков в странах Европы. Об этом 16 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Путин и Болсонару обменялись рукопожатиями и сидят рядом.
СМИ отмечают, что президент Бразилии в отличие от Макрона и Шольца, не побоялся «оставить ДНК» и сдал российский тест на коронавирус в Кремле.
Несмотря на сохраняющиеся эпидемические ограничения, в 2021 году рост товарооборота между Россией и Бразилией составил 87%. Об этом 16 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
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Ж. Болсонару — В. Путину(как переведено):
«Я очень рад, для меня большая честь Ваше приглашение.
Мы испытываем чувство солидарности с Россией. У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях, в частности в области обороны, в области нефти и газа, в области сельского хозяйства, — и встречи происходят между министрами.
Я уверен, что этот мой визит в Москву — это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы для роста.
Я благодарю Вас за Ваш жест — за помилование бразильского гражданина в прошлом году.
Мы готовы к сотрудничеству, и я хотел бы выразить уверенность, что этот визит, эта наша встреча будет весьма продуктивной».
Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару на переговорах в Москве обсудят внешнеполитическую координацию на многосторонних площадках, говорится в материалах ко встрече.
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Бразилия настроена на перспективное сотрудничество с Россией по целому ряду отраслей экономики. Об этом 16 февраля заявил президент Бразилии Жаир Болсанару на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом: «Мы испытываем чувство солидарности с Россией» — Болсанару
Визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву является сигналом всему остальному миру о хороших перспективах отношений двух стран. Об этом бразильский лидер заявил 16 февраля в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом: Болсонару назвал свой визит в Россию сигналом всему остальному миру
Жаиром Болсонару. Фото: kremlin.ru">
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у них с Жаиром Болсонару состоялись весьма обстоятельные и конструктивные переговоры, по итогам принято совместное заявление.
Путин: Россия готова участвовать в сооружении новых энергоблоков АЭС в Бразилии, в том числе малых и плавучих.
Путин: по многим международным вопросам позиции РФ и Бразилии близки или совпадают.
Путин: РФ и Бразилия выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право.
Взаимная торговля между Россией и Бразилией в 2021 году выросла на 87%. Об этом 16 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Об этом: Путин оценил развитие торговли между Россией и Бразилией
Президент Бразилии Жаир Болсонару пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с визитом Бразилию, президент принял приглашение, даты визита будут согласованы. Об этом сообщили в Кремле.
Болсонару заявил, что Бразилия солидарна со всеми странами, которые выступают за мир. В области энергетики существует большой потенциал для сотрудничества РФ и Бразилии, отметил он.
Россия прорабатывает инициативы своего участия в праздновании Дня независимости Бразилии. Об этом 16 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Подробности в материале: Путин оценил участие России в культурной жизни Бразилии
Россия настроена более интенсивно взаимодействовать с Бразилией в рамках ООН, где Бразилия будет в 2022—2023 годах непостоянным членом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Россия и Бразилия твёрдо привержены принципам политико-дипломатического урегулирования конфликтов. Об этом 16 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
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Визит президента Бразилии Жаира Болсонару позволит более эффективно развивать отношения между парламентами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам по итогам встречи с главой Бразилии.
Подробности в материале: Володин отметил роль визита президента Бразилии в отношениях парламентов
В ходе встречи спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента Бразилии Жаира Болсонару за то, что, несмотря на сложный и напряженный день, он пришел в Государственную думу для обсуждения развития отношений России и Бразилии в рамках парламентского измерения. Пользуясь случаем, Володин пригласил бразильских парламентариев на форум «Развитие парламентаризма», который состоится в июле в Москве.