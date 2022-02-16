Москва, , 14:25 — REGNUM Несмотря на сохраняющиеся эпидемические ограничения, в 2021 году рост товарооборота между Россией и Бразилией составил 87%. Об этом 16 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Путин

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"Мы работаем активно и на международных площадках. И, несмотря на все ограничения, у нас рост товарооборота составил 87%», — заявил Путин.

По его словам, для России Бразилия «является одним из ведущих, можно даже сказать ведущим, торгово-экономическим партнёром в Латинской Америке».