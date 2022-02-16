Москва, , 14:21 — REGNUM Россия считает позитивным сигналом готовность Соединенных Штатов и НАТО обсуждать в рамках дискуссии по гарантиям безопасности меры по снижению военных рисков в странах Европы. Об этом 16 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, все эти направления Запад изложил в своих ответах, которые мы получили, выразив готовность вести, как было сказано, серьезный диалог по этой проблематике.

«И, конечно же, мы считаем это позитивным шагом, будем готовы к такому диалогу, но ни в коем случае не в ущерб прояснению принципиальных вопросов нашей позиции, которые касаются необходимости пресечь безоглядное продвижение НАТО на восток», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в формате «2+2» с участием глав МИД и Минобороны России и Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что политика открытых дверей Североатлантического альянса выливается в безоглядное расширение альянса на восток, создавая угрозу России.

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