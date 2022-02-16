Москва, , 14:57 — REGNUM Бразилия настроена на перспективное сотрудничество с Россией по целому ряду отраслей экономики. Об этом 16 февраля заявил президент Бразилии Жаир Болсанару на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Мы испытываем чувство солидарности с Россией. У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях, в частности, в области обороны, в области нефти и газа, в области сельского хозяйства. Проходят встречи между министрами», — заявил Болсанару.

«Я уверен, что этот мой визит в Москву — это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы для роста», — указал он.