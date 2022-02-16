Москва, , 17:46 — REGNUM Россия и Бразилия твёрдо привержены принципам политико-дипломатического урегулирования конфликтов. Об этом 16 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

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«Наши страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право при центральной координирующей Организации Объединённых Наций. При этом мы твёрдо привержены принципам многосторонности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов», — заявил Путин.