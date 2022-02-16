Москва, , 18:26 — REGNUM Визит президента Бразилии Жаира Болсонару позволит более эффективно развивать отношения между парламентами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам по итогам встречи с главой Бразилии.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Хочется сказать слова благодарности президенту Бразилии Балсонару. Визит, который состоялся в нашу страну, безусловно, позволит развивать отношения между парламентами более эффективно, даже сам факт встречи в Государственной думе говорит о том, что нам необходимо развивать отношения в рамках парламентского измерения более активно», — сказал Володин.

Он также отменил динамику развития внешнеэкономических отношений двух стран.

«Торговый оборот вырос только за прошлый (2021) год на 87%. Это ко многому обязывает депутатов для того, чтобы принимались законодательные решения, подтверждающие те договоренности, которые приняты на уровне глав государств», — подчеркнул спикер Госдумы.

Со своей стороны, президент Бразилии отметил, что сотрудничеству двух государств «будет придан новый импульс».