Красногорск, , 17:25 — REGNUM Россия прорабатывает инициативы своего участия в праздновании дня независимости Бразилии. Об этом 16 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Сейчас прорабатывается целый ряд различных инициатив российского участия в предстоящих в этом году в Бразилии празднования 200-летия со дня провозглашения дня независимости. Упомяну и то, что Россия оказывает заметное содействие в подготовке национальных кадров — у нас обучается порядка 400 бразильских студентов, в том числе более 80 на бюджетной основе», — заявил Путин.

«На днях в Рио-де-Жанейро открылась российско-бразильская межкультурная школа, где преподавание ведётся на русском и португальском языках», — указал он.

Он также отметил, что в Бразилии свыше 20 лет работает школа Большого театра.

«В этом уникальном и единственном в своём роде учебном заведении за пределами России обучается более 250 детей из самых разных регионов Бразилии и других стран Латинской Америки», — подчеркнул президент.