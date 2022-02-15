Москва, 15 февраля 2022, 12:45 — REGNUM В Россию 16 февраля с официальным визитом доя переговоров с Владимиром Путиным прибудет президент Бразилии Жаир Болсонаро, сообщается на сайте Кремля.
В ходе переговоров Путин и Болсонаро рассмотрят вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнёрства и обменяться мнениями по ключевым международным проблемам.
Также лидеры России и Бразилии обсудят развития сотрудничества двух стран в торгово-экономической, научно-технической и культурных сферах.
ИА REGNUM сообщало, ранее встречу президента РФ Владимира Путина и президента Бразилии Жаира Болсонару анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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