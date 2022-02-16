Москва, , 17:09 — REGNUM Взаимная торговля между Россией и Бразилией в 2021 году выросла на 87%. Об этом 16 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Визит президента Бразилии в Россию. Встреча Путина и Болсонару — трансляция»

«Бразилия является ведущим торговым партнёром России в Латинской Америки. На неё приходится треть российского товарооборота с этим регионом», — заявил Путин.

«В прошлом году, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, взаимная торговля даже выросла на 87%», — указал он.