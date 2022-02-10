Москва, , 14:06 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителей региональных подразделений СКР дать правовую оценку всем случаям падения льда и снежных масс с крыш на людей, в том числе на детей, и привлечь виновных к ответственности. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе СКР.

Глава СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

В ведомстве обратили внимание, что в последние дни в связи с переменой погодных условий в ряде регионов участились случаи травмирования граждан вследствие схода наледи и снега с неочищенных вовремя крыш.

Так, в Петербурге устанавливают обстоятельства травмирования ребенка от схода снега с крыши дома на коляску 7 февраля по 4-й Советской улице.

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Организованы проверки и по другим случаям травмированиям граждан в Красносельском, Петроградском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском районах города. В Выборгском районе Петербурга расследуется уголовное дело по факту смерти 7 февраля 29-летнего дворника от падения ему на голову наледи.

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В отношении директора управляющей компания ООО «Релакс», которая проводила работы по очистке снега и наледи, возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении следователя СКР во время проведения обыска.

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По факту гибели работника бумажной фабрики «Коммунар» в Ленинградской области 7 февраля в результате падения глыбы льда возбуждено уголовное дело.

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В Московской области расследуется уголовное дело по факту получения травм 35-летней женщиной и двумя её детьми 5-ти и 8-ми лет в результате падения на них наледи с крыши дома в г. Балашиха.

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В Новгородской области расследуется уголовное дело по факту падения 8 февраля наледи на женщину с ребенком в коляске.

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В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования 52-летней женщины в результате падения наледи с кровли многоквартирного дома

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В Тульской области расследуется уголовное дело по факту госпитализации с различными травмами 10-летней девочки.

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Все эти преступления квалифицированы по статье 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Органами СК России проводятся проверки и по другим случаям травмирования граждан:

— по факту получения травм 90-летней жительницей города Ярославля — ветераном Великой Отечественной войны;

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— по факту падения глыбы льда на детскую коляску в Ленинградской области;

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— по факту падения наледи на ребенка, который по счастливой случайности не пострадал в Тверской области;

— по факту госпитализации с травмой головы женщины в Смоленской области;

— по факту травмирования 41-летней местной жительницы в Тульской области, на которую упал фрагмент наледи, когда она находилась около торгового центра;

«Проверки также проводятся в Саратовской, Кировской, Новгородской областях и г. Москве», — добавили в СКР. Идет установление обстоятельств ЧП и лиц, ответственных за своевременную очистку крыш.

Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений СКР в рамках доследственных проверок и расследования уголовных дел дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за своевременную очистку, и по результатам представить доклады.

Кроме того, Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Нижегородской области проверить информацию о сходе наледи и снега с кровли дома в Дзержинске: СМИ сообщили о том, что несвоевременная очистка кровли дома привела к сходу снежных масс, которые упали рядом с проходившей мимо женщиной с ребенком.