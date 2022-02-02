Тула, , 13:11 — REGNUM Десятилетняя девочка госпитализирована с травмами после обрушения на нее наледи с крыши жилого дома в Туле, инцидент произошёл 1 февраля. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета в Тульской области.

Осторожно, сосульки! Илья Романов © ИА REGNUM

Установлено, что ребенок шёл вдоль пятиэтажного дома на улице Полюсной, когда на неё упала наледь. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

Следователи осмотрели место происшествия, оценили состояние кровли дома, также опросили очевидцев. Изъята необходимая документация. СК намерен дать оценку действиям ответственных за организацию работ по очистке крыши указанного дома от снега и наледи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Саратове три человека пострадали от падения наледи с крыш, а в Рязани водитель получил травмы после обрушения снега на автомобиль во время движения.