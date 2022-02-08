Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга из-за неудовлетворительной уборки улиц и крыш домов от снега и льда продолжают получать травмы люди, в том числе дети. На этот раз снег упал на коляску с полуторагодовалым ребенком. Об этом 8 февраля ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Коляска Pixabay.com

Несчастный случай произошел днем 7 февраля у дома 37 по 4-й Советской улице. Мать с полуторагодовалым сыном в коляске шла по тротуару недалеко от своего дома. Около 13:30 мск с крыши дома скатился пласт снега прямо на коляску. В результате мальчик получил ушиб брюшной полости, после осмотра врачом был отпущен домой.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Петербурга, прокуратура Центрального района проверяет сообщение о травмирования ребёнка, «в том числе соблюдение управляющий организацией требований жилищного законодательства».

Напомним, 8 февраля правоохранительные органы Петербурга возбудили 20 уголовных дел по факту плохой или несвоевременной уборки улиц и кровель домов от снега и льда в зимний период. Седьмого февраля из-за рухнувшей с крыши жилого дома в Выборгском районе Петербурга льдины погиб 29-летний мужчина-дворник. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

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