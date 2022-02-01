Балашиха, Московская область, , 18:20 — REGNUM По факту падения сосульки с крыши дома на женщину с двумя детьми в подмосковной Балашихе проводится проверка. Об этом 1 февраля сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Сосульки угрожают прохожим Дарья Драй © ИА REGNUM

«Прокуратурой Московской области организована проверка по факту падения в г.о. Балашиха сосульки с крыши дома на женщину с двумя детьми пяти и девяти лет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение. По результатам проверки планируется принять меры прокурорского реагирования.

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