Великий Новгород, , 11:13 — REGNUM В Новгородской области возбудили уголовное дело по факту схода наледи с крыши дома на женщину с детской коляской, в которой был маленький ребенок. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

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Инцидент произошел вечером 8 февраля на улице Октябрьская в Великом Новгороде. С кровли дома № 26 наледь упала на 45-летнюю женщину с коляской, в которой был ее полуторагодовалый сын. По версии следствия, это произошло в результате несвоевременной уборки и очистки кровли организацией, на которую возложены обязанности по обслуживанию многоквартирного жилого дома. В результате женщина получила травмы.

«По данному факту следственным отделом по городу Великий Новгород следственного управления СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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