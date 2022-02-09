Ярославль, , 13:34 — REGNUM В Ярославле утром 9 февраля 90-летней женщине, вышедшей на прогулку, в голову попала глыба льда, упавшая с крыши дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сын пострадавшей Вячеслав Третьяк.

Пострадавшая женщина Вячеслав Третьяк

Это случилось в Заволжском районе на улице Клубной у дома №11 корпус 2.

«Сегодня в 10:45 выходила на прогулку и около дома, где она проживает, на неё упала ледяная глыба. Мама 1931-го года рождения, ветеран войны, 91-ый год ей сейчас. Рана сантиметров 12, наверное, на голове. Сейчас делают компьютерную томографию, необходимые процедуры. Надеемся, что останется жива, здорова, насколько это возможно», — рассказал мужчина.

Вячеслав говорит, что крышу на доме не чистят, люди постоянно рискуют жизнью. Родственники пострадавшей женщины планируют обратиться в суд.

«Снег падает постоянно на этом месте. У меня большая просьба к управляющей компании, к администрации Заволжского района, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Люди пережили войну, а тут от сосулек могут погибнуть», — попросил сын пострадавшей.

Впрочем, по словам врачей больницы Скорой помощи имени Соловьева, в эту зиму пострадавших от снега и льда на крышах пока не так много.

«В этом году очень мало пострадавших от схода снега и льда. Один человек в неделю, за весь зимний период. Все зависит от погоды — чем теплее, тем больше пострадавших. В основном, травмы головы. Чаще всего ушибы — амбулаторная травма», — пояснил ситуацию в целом заместитель главного врача по травматологии и ортопедии больницы имени Соловьёва Антон Бараускас.

Антон Бараускас Вячеслав Третьяк

Оттепель в Ярославле началась 8 февраля, так что новые несчастные случаи не исключены.

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