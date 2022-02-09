Луга , Ленинградская область, , 16:17 — REGNUM В городе Луга на юге Ленинградской области глыба льда упала на коляску с ребенком, когда женщина проходила с ней мимо жилого дома. Об этом сообщили 9 февраля в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Коляска на которую упала глыба льда Пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Инцидент произошел вечером 7 февраля у четырехэтажного дома 53 по Киевской улице в Луге. 21-летняя мать с годовалым ребенком в коляске проходила мимо парадной, когда на них упала ледяная глыба. По словам пострадавшей, она успела оттолкнуть дочку, и та не пострадала, весь удар приняла на себя коляска.

«Лужская городская прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению управляющей организацией УК «Наш Дом» требований жилищного законодательства при содержании дома, а также деятельности ответственных должностных лиц», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

По инициативе прокуратуры следственными органами проводится процессуальная проверка, её ход и результаты поставлены на контроль.

Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти, следователями совместно с сотрудниками полиции осмотрен офис управляющей компании, которая отвечает за уборку прилегающей территории и крыши дома, изъята необходимая документация.

«После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.

Руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений Следственное управление по Ленинградской области рекомендует принять исчерпывающие меры по регулярной и своевременной очистке крыш от снега и наледи, а также иному обслуживанию подведомственной территории и предупреждает об ответственности, в том числе уголовной за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Отметим, это не первый случай падения наледи на людей в регионе в этом зимнем сезоне. Несколькими днями на одном из предприятий в Гатчинском районе Ленобласти погиб сотрудник, которому на голову с козырька дверного навеса упала глыба льда. По этому случаю возбуждено уголовное дело.

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