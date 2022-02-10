Самара, , 09:56 — REGNUM Уголовное дело по факту травмирования женщины в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома возбуждено в Самаре. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Сосульки Дарья Драй © ИА REGNUM

По версии следствия, днем 8 февраля в Самаре с крыши многоквартирного дома по ул. Свободы на женщину 1969 года рождения упала наледь. В результате она получила травму головы.

«Причиной произошедшего явилось ненадлежащее оказание управляющей компанией услуг по чистке кровли указанного дома от снега и наледи», — говорится в сообщении.

Медики оказали женщине необходимую помощь. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.