Пекин, 4 февраля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес 4 февраля поприсутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, которая состоялась на стадионе «Птичье гнездо». Перед открытием Олимпийских игр Фернандес посетил штаб-квартиру Коммунистической партии Китая, сообщает аргентинский филиал La Nation.

Alferdez.com.ar Альберто Фернандес

Ожидается, что президент проведет в Китае три дня. В первый день визита он получил звание почетного профессора Университета Цинхуа, выпускником которого является Си Цзиньпин. Университет Цинхуа с 2011 года поддерживает сотрудничество с Университетом Буэнос-Айреса с 2011 года. Несмотря на пандемию коронавируса, стороны продолжают проводить совместные мероприятия.

В сопровождении министра иностранных дел Сантьяго Кафьерои губернатора провинции Буэнос-Айрес Акселя Кициллофа Фернандес посетил Пекинский институт биологических продуктов Китайской Народной Республики, который производит вакцину Sinofarm, применяемую в Аргентине, и обсудил планируемое производство вакцин в аргентинской лаборатории Sinergium Biotech.

Также Фернандес провел встречу с консулами Аргентины и сообщил, что в Китае появится еще одно консульство латиноамериканской страны.