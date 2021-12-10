Заседание Высшего Евразийского экономического совета — все новости
Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступит 10 декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета по вопросам перспектив интеграции. Об этом сообщает латиноамериканское информагентство Prensa Libre.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета началось, его открыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В этом году Казахстан завершает председательство в руководящих органах Евразийского экономического союза.
Важным аспектом развития евразийской интеграции и одним из главных критериев взаимодействия должно стать развитие внутреннего рынка союза. Именно обеспечение функционирования внутреннего рынка без барьеров станет мощным импульсом для экономического промышленного роста, отметил в своем выступлении премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Очень рассчитываю, что это будет последний год, когда мы общаемся по телевизору. Мы не только соскучились друг по другу, но пора уже нам начинать серьезно реагировать на те серьезные вызовы, которые нам подбрасывает жизнь постоянно», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале своего выступления.
«Что происходит в Белоруссии, вы знаете. Это, к сожалению, входит в первый вопрос международной новостной повестки. Нас это не радует, но вы должны понимать, что Соединенные Штаты и коллективный Запад от своей политики не уйдут, им нужны поводы для давления на нашу братскую Россию и нас в том числе», — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Вопрос беженцев. Не мы породили эту проблему, в том числе и не вы — постсоветские республики, но это используется как предлог для давления, прежде всего на Беларусь. Но этот процесс будет нарастать», — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Введен пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил Александр Лукашенко и констатировал, что и на другие страны союза «западные визитеры будут влиять и уговаривать оказать давление на Белоруссию».
Лукашенко попросил глав государств и правительств Евразийского союза не идти на поводу у Запада и не вводить санкции против Белоруссии.
«Друзей на Западе у нас нет, мы должны рассчитывать только на свои силы», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает возможным пригласить Азербайджан стать государством-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом Назарбаев сообщил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), проходящего 10 декабря в формате видеосвязи.
Страны ЕАЭС успешно развивают взаимную торговлю. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Об этом: Страны ЕАЭС нарастили объёмы взаимной торговли, несмотря на кризис — Путин
Страны ЕАЭС успешно продвигаются по пути совершенствования общего законодательства Евразийского Союза. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Об этом: Путин оценил формирование общего законодательства стран ЕАЭС
Внедрение электронных навигационных пломб снизит озабоченности других стран, которые присматриваются к работе ЕАЭС. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Подробности в материале: Путин: прозрачность перевозок грузов повышает привлекательность ЕАЭС
Приложение «Путешествуй без COVID-19» способствует восстановлению мобильности населения на фоне пандемии. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Читайте подробнее: Путин предложил расширить функции приложения «Путешествуй без COVID-19»
Входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) странам нужно более активно развивать импортозамещение, насыщая рынок союза продукцией собственных производителей. Об этом 10 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции.
Читайте подробнее: Лукашенко высказался за более активное импортозамещение в рамках ЕАЭС
Страны Запада, включая США, предпринимают попытки уговорить государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подключиться к давлению на Белоруссию из-за миграционного кризиса. Об этом 10 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции.
Подробности в материале: Давление Запада на Белоруссию будет нарастать — Лукашенко
Кубинские власти поддерживают усилия России по противодействию продвижению НАТО на восток. Об этом 10 декабря заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции.
Читайте также: Куба поддерживает усилия России по противодействию продвижению НАТО
Украина заявляла о готовности присоединиться к странам, объединяющимся на евразийском пространстве, ещё на этапе обсуждения такого предложения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 10 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в режиме видеоконференции.
«С Украиной не получилось, хотя такие все-таки намерения были высказаны тогдашним руководством Украины», — добавил Путин.
Об этом: Путин: Украина хотела вступить в евразийское объединение стран
Комиссии стоит уходить от ненужной рутины, заявил на заседании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В 2022 году председательство перейдет Киргизии.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил об истории создания ЕврАзЭС.
По его словам, в условиях пандемии есть необходимость странам ещё плотнее сотрудничать.
«Важно ценить и укреплять наш союз», — отметил Назарбаев.
«Наш союз может стать внутри самодостаточным», — уверен Назарбаев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал развивать внутренний рынок союза.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «акцентировать внимание на сотрудничестве с Китаем».
По его мнению, важно сфокусироваться на промышленной кооперации.
Нужно внедрять инновационные технологии, подчеркнул Лукашенко.
Нужно обеспечить взаимное признание электронной цифровой подписи для перехода к единой системе госзакупок, заявил Лукашенко.
Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал обратить внимание на своевременное выполнение стратегии-2025. По его словам, из запланированных мероприятий выполнены лишь 38%.
Президент РФ Владимир Путин считает, что взаимодействие в рамках ЕврАзЭС было продуктивным.
Владимир Путин назвал удачной практику введения маркировки товаров.
Путин приветствовал интерес стран-наблюдатей к деятельности союза.
Владимир Путин считает, что Молдавия должна быть ближе к союзу и «ей было бы легче».
Россия выступает за расширение международного сотрудничества, отметил президент РФ.
На заседании также предоставили слово президентам стран-наблюдателей.
Телефонные переговоры состоялись между российским и белорусским президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 10 декабря, сообщили в пресс-службе лидера Белоруссии. Инициатором был российский президент.
Подробности в материале: Путин созвонился с Лукашенко по окончании заседания ВЕЭС
Отчёты о выполнении решений Высшего Евразийского экономического совета о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и ходе переговоров с Ираном рассмотрели 10 декабря главы государств и правительств ЕАЭС. Всего в повестке заседания ВЕЭС 20 пунктов.
Читайте подробнее: Высший Евразийский экономсовет рассмотрел стратегию до 2025 года
Выступая 10 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Александр Лукашенко заявил главам государств и правительств ЕАЭС, что «пора уже нам начинать серьезно реагировать на те вызовы, которые нам подбрасывает постоянно жизнь». Руководитель постсоветской республики не пояснил, в чём проявлялась несерьёзность предыдущего периода отношений.
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«Очевидно одно: реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет», — заявил 10 декабря главам государств и правительств ЕАЭС Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Подробности в материале: Лукашенко сообщил лидерам ЕАЭС об отсутствии друзей на Западе
Напомним, что заседание Высшего Евразийского экономического совета 10 декабря прошло под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Премьер-министр Армении Никола Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович общались в режиме видеоконференции.
Главы государств Евразийского экономического союза одобрили два соглашения для создания единой системы таможенного транзита в Союзе, работа над которой велась пять лет. Это Соглашение о применении в Союзе навигационных пломб и Соглашение об особенностях применения обеспечения при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 декабря принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Он обозначил наиболее актуальные задачи, требующие совместных решений.
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Высший Евразийский экономический совет одобрил протокол к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.
Главы государств ЕАЭС одобрили основные направления международной деятельности на 2022 год, общие подходы к условиям осуществления оценочной деятельности в рамках функционирования единого рынка услуг, доклад о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС, проект решения о запуске единого рынка услуг (ЕРУ) в сфере строительства в полном объеме.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета сообщил о готовности республики принять участие в деятельности рабочей группы высокого уровня и предложил в ее рамках утвердить план мероприятий в сфере «зеленого» развития.
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил о важности обмена опытом и развития делового партнерства в IT-сфере, сообщает пресс-служба президента республики.
Подробности в материале: Мирзиёев предложил провести в Узбекистане Евразийский цифровой форум
Главы государств ЕАЭС подписали «II Большой Протокол», включающий изменения в Договор о ЕАЭС, Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза.
За год участия Узбекистана в ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя налажена эффективная работа с различными органами объединения, прежде всего Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в рамках выполнения положений трехлетнего плана мероприятий, заявил 10 декабря президент республики Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
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Следующее заседание Высшего совета состоится в мае 2022 года в Бишкеке (Киргизия).
«Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге. Разговор касался наиболее актуальных вопросов белорусско-российских отношений. Как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран», — сказано в опубликованном 10 декабря сообщении на сайте президента Белоруссии.
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