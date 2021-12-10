Президент России Владимир Путин 10 декабря в формате видеоконференции принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Речь шла о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Главам государств Евразийского экономического союза предложен пакет из двух десятков тем, включая отчет о выполнении решений ВЕЭС от 11 декабря 2020 года и ходе переговоров с Ираном. Подробности читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Евразийский союз

12:28 10.12.2021 Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступит 10 декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета по вопросам перспектив интеграции. Об этом сообщает латиноамериканское информагентство Prensa Libre.

12:30 10.12.2021 Заседание Высшего Евразийского экономического совета началось, его открыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

12:36 10.12.2021 В этом году Казахстан завершает председательство в руководящих органах Евразийского экономического союза.

12:50 10.12.2021 Важным аспектом развития евразийской интеграции и одним из главных критериев взаимодействия должно стать развитие внутреннего рынка союза. Именно обеспечение функционирования внутреннего рынка без барьеров станет мощным импульсом для экономического промышленного роста, отметил в своем выступлении премьер-министр Армении Никол Пашинян.

12:58 10.12.2021 «Очень рассчитываю, что это будет последний год, когда мы общаемся по телевизору. Мы не только соскучились друг по другу, но пора уже нам начинать серьезно реагировать на те серьезные вызовы, которые нам подбрасывает жизнь постоянно», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале своего выступления.

13:01 10.12.2021 «Что происходит в Белоруссии, вы знаете. Это, к сожалению, входит в первый вопрос международной новостной повестки. Нас это не радует, но вы должны понимать, что Соединенные Штаты и коллективный Запад от своей политики не уйдут, им нужны поводы для давления на нашу братскую Россию и нас в том числе», — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

13:04 10.12.2021 «Вопрос беженцев. Не мы породили эту проблему, в том числе и не вы — постсоветские республики, но это используется как предлог для давления, прежде всего на Беларусь. Но этот процесс будет нарастать», — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

13:06 10.12.2021 Введен пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил Александр Лукашенко и констатировал, что и на другие страны союза «западные визитеры будут влиять и уговаривать оказать давление на Белоруссию».

13:08 10.12.2021 Лукашенко попросил глав государств и правительств Евразийского союза не идти на поводу у Запада и не вводить санкции против Белоруссии.

13:09 10.12.2021 «Друзей на Западе у нас нет, мы должны рассчитывать только на свои силы», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

13:21 10.12.2021 Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает возможным пригласить Азербайджан стать государством-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом Назарбаев сообщил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), проходящего 10 декабря в формате видеосвязи.

13:27 10.12.2021 Страны ЕАЭС успешно развивают взаимную торговлю. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом: Страны ЕАЭС нарастили объёмы взаимной торговли, несмотря на кризис — Путин

13:30 10.12.2021 Страны ЕАЭС успешно продвигаются по пути совершенствования общего законодательства Евразийского Союза. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом: Путин оценил формирование общего законодательства стран ЕАЭС

13:38 10.12.2021 Внедрение электронных навигационных пломб снизит озабоченности других стран, которые присматриваются к работе ЕАЭС. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Подробности в материале: Путин: прозрачность перевозок грузов повышает привлекательность ЕАЭС

13:45 10.12.2021 Приложение «Путешествуй без COVID-19» способствует восстановлению мобильности населения на фоне пандемии. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Читайте подробнее: Путин предложил расширить функции приложения «Путешествуй без COVID-19»

14:11 10.12.2021 Входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) странам нужно более активно развивать импортозамещение, насыщая рынок союза продукцией собственных производителей. Об этом 10 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции. Читайте подробнее: Лукашенко высказался за более активное импортозамещение в рамках ЕАЭС

14:35 10.12.2021 Страны Запада, включая США, предпринимают попытки уговорить государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подключиться к давлению на Белоруссию из-за миграционного кризиса. Об этом 10 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции. Подробности в материале: Давление Запада на Белоруссию будет нарастать — Лукашенко

14:50 10.12.2021 Кубинские власти поддерживают усилия России по противодействию продвижению НАТО на восток. Об этом 10 декабря заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции. Читайте также: Куба поддерживает усилия России по противодействию продвижению НАТО

14:56 10.12.2021 Украина заявляла о готовности присоединиться к странам, объединяющимся на евразийском пространстве, ещё на этапе обсуждения такого предложения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 10 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в режиме видеоконференции. «С Украиной не получилось, хотя такие все-таки намерения были высказаны тогдашним руководством Украины», — добавил Путин. Об этом: Путин: Украина хотела вступить в евразийское объединение стран

15:04 10.12.2021 Цитата из видео. Заседание Высшего Евразийского экономического совета eec.eaeunion.org

15:12 10.12.2021 Комиссии стоит уходить от ненужной рутины, заявил на заседании президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

15:13 10.12.2021 В 2022 году председательство перейдет Киргизии.

15:15 10.12.2021 Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил об истории создания ЕврАзЭС.

15:16 10.12.2021 По его словам, в условиях пандемии есть необходимость странам ещё плотнее сотрудничать.

15:20 10.12.2021 «Важно ценить и укреплять наш союз», — отметил Назарбаев.

15:20 10.12.2021 «Наш союз может стать внутри самодостаточным», — уверен Назарбаев.

15:24 10.12.2021 Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал развивать внутренний рынок союза.

15:38 10.12.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «акцентировать внимание на сотрудничестве с Китаем».

15:38 10.12.2021 По его мнению, важно сфокусироваться на промышленной кооперации.

15:39 10.12.2021 Нужно внедрять инновационные технологии, подчеркнул Лукашенко.

15:41 10.12.2021 Нужно обеспечить взаимное признание электронной цифровой подписи для перехода к единой системе госзакупок, заявил Лукашенко.

15:50 10.12.2021 Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал обратить внимание на своевременное выполнение стратегии-2025. По его словам, из запланированных мероприятий выполнены лишь 38%.

15:57 10.12.2021 Президент РФ Владимир Путин считает, что взаимодействие в рамках ЕврАзЭС было продуктивным.

16:01 10.12.2021 Владимир Путин назвал удачной практику введения маркировки товаров.

16:05 10.12.2021 Путин приветствовал интерес стран-наблюдатей к деятельности союза.

16:05 10.12.2021 Заседание Высшего Евразийского экономического совета kremlin.ru

16:06 10.12.2021 Владимир Путин считает, что Молдавия должна быть ближе к союзу и «ей было бы легче».

16:07 10.12.2021 Россия выступает за расширение международного сотрудничества, отметил президент РФ.

16:09 10.12.2021 На заседании также предоставили слово президентам стран-наблюдателей.

16:18 10.12.2021 Телефонные переговоры состоялись между российским и белорусским президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 10 декабря, сообщили в пресс-службе лидера Белоруссии. Инициатором был российский президент. Подробности в материале: Путин созвонился с Лукашенко по окончании заседания ВЕЭС

16:25 10.12.2021 Отчёты о выполнении решений Высшего Евразийского экономического совета о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и ходе переговоров с Ираном рассмотрели 10 декабря главы государств и правительств ЕАЭС. Всего в повестке заседания ВЕЭС 20 пунктов. Читайте подробнее: Высший Евразийский экономсовет рассмотрел стратегию до 2025 года

16:29 10.12.2021 Выступая 10 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Александр Лукашенко заявил главам государств и правительств ЕАЭС, что «пора уже нам начинать серьезно реагировать на те вызовы, которые нам подбрасывает постоянно жизнь». Руководитель постсоветской республики не пояснил, в чём проявлялась несерьёзность предыдущего периода отношений. Читайте также: Лукашенко — лидерам ЕАЭС: «Вас будут душить, настраивая против Белоруссии»

17:10 10.12.2021 Заседание Высшего Евразийского экономического совета kremlin.ru

17:18 10.12.2021 «Очевидно одно: реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет», — заявил 10 декабря главам государств и правительств ЕАЭС Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Подробности в материале: Лукашенко сообщил лидерам ЕАЭС об отсутствии друзей на Западе

18:07 10.12.2021 Напомним, что заседание Высшего Евразийского экономического совета 10 декабря прошло под председательством президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Премьер-министр Армении Никола Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович общались в режиме видеоконференции.

18:49 10.12.2021 Главы государств Евразийского экономического союза одобрили два соглашения для создания единой системы таможенного транзита в Союзе, работа над которой велась пять лет. Это Соглашение о применении в Союзе навигационных пломб и Соглашение об особенностях применения обеспечения при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

19:00 10.12.2021 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 декабря принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Он обозначил наиболее актуальные задачи, требующие совместных решений. Об этом: Товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС вырос на 30%

19:01 10.12.2021 Высший Евразийский экономический совет одобрил протокол к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.

19:39 10.12.2021 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета сообщил о готовности республики принять участие в деятельности рабочей группы высокого уровня и предложил в ее рамках утвердить план мероприятий в сфере «зеленого» развития. Читайте также: Мирзиёев предложил план мероприятий в сфере «зеленого» развития

20:05 10.12.2021 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил о важности обмена опытом и развития делового партнерства в IT-сфере, сообщает пресс-служба президента республики. Подробности в материале: Мирзиёев предложил провести в Узбекистане Евразийский цифровой форум

20:23 10.12.2021 За год участия Узбекистана в ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя налажена эффективная работа с различными органами объединения, прежде всего Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в рамках выполнения положений трехлетнего плана мероприятий, заявил 10 декабря президент республики Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Читайте подробнее: Мирзиёев рассказал о результатах участия Узбекистана в ЕАЭС

20:58 10.12.2021 Следующее заседание Высшего совета состоится в мае 2022 года в Бишкеке (Киргизия).

21:35 10.12.2021 Заседание Высшего Евразийского экономического совета. akorda. kz

22:12 10.12.2021 «Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге. Разговор касался наиболее актуальных вопросов белорусско-российских отношений. Как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов и ситуации вокруг обеих стран», — сказано в опубликованном 10 декабря сообщении на сайте президента Белоруссии. Читайте подробнее: Путин отдельно поговорил с Лукашенко после саммита ЕАЭС

22:22 10.12.2021 Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета. president.gov.by.