Ново-Огарево, Московская область, 10 декабря 2021, 13:27 — REGNUM Страны ЕАЭС успешно развивают взаимную торговлю. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

ЕАЭС
ЕАЭС
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«Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса, и волатильностью на глобальных рынках, взаимодействие в рамках ЕАЭС развивалось весьма продуктивно», — заявил Путин.

«В этот сложный период времени для мировой экономики и для наших экономик тоже совместными усилиями удалось нарастить взаимную торговлю, несмотря ни на какие трудности. За девять месяцев текущего года объём товарооборота между государствами-членами союза где-то на 16% вырос, по нашей статистике — на 10%. Превысило показатели доковидные, 2019 года. Это хорошие показатели в любом случае», — указал он.