Ташкент, , 20:23 — REGNUM За год участия Узбекистана в ЕАЭС в статусе государства-наблюдателя налажена эффективная работа с различными органами объединения, прежде всего Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) в рамках выполнения положений трехлетнего плана мероприятий.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

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Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

Мирзиёев «Последовательно ведется сближение национального законодательства с нормами ЕАЭС, в первую очередь в области стандартизации и мер нетарифного регулирования внешней торговли. Наша страна подключилась к цифровой платформе «Путешествую без COVID». Начат процесс присоединения к Евразийскому банку развития».

Глава государства подчеркнул, что, «несмотря на вызовы современности, удается адаптироваться к непростым условиям и находить новые «точки роста». Президент Узбекистана отметил рост товарооборота Узбекистана со странами ЕАЭС, который вырос на 30% в 2021 году.

Также, Мирзиёев отметил необходимость дальнейшей координации подходов для обеспечения устойчивого развития экономических связей. «Лидер Узбекистана указал на важность устранения барьеров и ограничений во взаимной торговле», — сообщает пресс-служба президента.

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