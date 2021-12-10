Москва, , 16:25 — REGNUM Отчёты о выполнении решений Высшего Евразийского экономического совета о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и ходе переговоров с Ираном рассмотрели 10 декабря главы государств и правительств ЕАЭС. Всего в повестке заседания ВЕЭС 20 пунктов.

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В нём приняли участие, помимо руководителей государств, также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, президенты Кубы и Узбекистана — государств-наблюдателей при ЕАЭС, а также почётный председатель ВЕЭС Нурсултан Назарбаев.

На заседании обсуждались основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2022 год, положение о статусе государства — наблюдателя при ЕАЭС. В повестке также вопросы реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в союзе, обеспечения функционирования единого рынка услуг в сфере строительства, общие подходы к условиям осуществления оценочной деятельности в рамках функционирования этого рынка.

Также рассматривались протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС (II Большой протокол) и три соглашения — о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС и соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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