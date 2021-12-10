Ново-Огарево, Московская область, , 14:56 — REGNUM Украина заявляла о готовности присоединиться к странам, объединяющимся на евразийском пространстве, ещё на этапе обсуждения такого предложения. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 10 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в режиме видеоконференции.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Российский лидер напомнил, что предложил такое объединение первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По словам Путина, Назарбаев позвонил и задал ему «ряд сакраментальных вопросов» о приоритетах России в ближайшем будущем.

После этого лидеры договорились, что приоритет для Казахстана и России — интеграционное объединение, присоединиться к которому готова и Белоруссия, и — тогда — Украина.

«С Украиной не получилось, хотя такие все-таки намерения были высказаны тогдашним руководством Украины», — добавил Путин.

Он отметил, что процесс стал развиваться с лёгкой руки Назарбаева, а сегодня видно, что это были абсолютно правильные действия.

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