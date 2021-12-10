Минск, , 14:35 — REGNUM Страны Запада, включая США, предпринимают попытки уговорить государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подключиться к давлению на Белоруссию из-за миграционного кризиса. Об этом 10 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в режиме видеоконференции.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вы должны понимать, что CША и коллективный Запад от своей политики не уйдут, им нужны поводы для давления на нашу братскую Россию и на нас в том числе. Вот очередной повод нашли — беженцы <…> Это используется для давления, прежде всего на Беларусь», — сказал он.

При этом Лукашенко добавил, что, по его мнению, такое давление на Белоруссию будет нарастать.

«Мы обладаем информацией, что уже и в ваши министерства иностранных дел пошли визитеры из западных стран, США, уговаривая вас подключиться к давлению на Беларусь», — также отметил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) странам нужно более активно развивать импортозамещение, насыщая рынок союза продукцией собственных производителей.