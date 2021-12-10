Ново-Огарево, Московская область, , 13:38 — REGNUM Внедрение электронных навигационных пломб снизит озабоченности других стран, которые присматриваются к работе ЕАЭС. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

ЕАЭС

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«Сегодня на наше утверждение вынесена подготовленное по инициативе России соглашение о применении в ЕАЭС электронных навигационных пломб. Хочу ещё раз вернуться к тому, что мы обсуждали это несколько лет назад — они позволяют отслеживать… трансграничные перевозки грузов, надёжно гарантируют сохранность товаров, упрощают процедуру оформления их на границе», — заявил Путин.

«Это в значительной степени снижает озабоченности многих других стран, которые присматриваются к работе нашего объединения… Использование таких пломб, безусловно, повысит транспарентность таможенных операций», — указал он.