Красногорск, , 13:45 — REGNUM Приложение «Путешествуй без COVID-19» способствует восстановлению мобильности населения на фоне пандемии. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

ЕАЭС Kremin.ru

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«Решению восстановления мобильности населения в условиях пандемии помогает реализация другого совместного проекта в области инноваций и информационных технологий — имею в виду мобильное приложение для смартфонов «Путешествуй без COVID-19», — заявил Путин.

По его словам, помимо государств ЕАЭС оно используется и в других странах — Азербайджане, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане.

«Мы предлагаем продолжить работу по улучшению функционала и расширению географии применения этого приложения», — указал он.