Ташкент, , 20:05 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил о важности обмена опытом и развития делового партнерства в IT-сфере, сообщает пресс-служба президента республики.

Цифровая экономика

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«В этой связи Шавкат Мирзиёев предложил провести в Узбекистане очередной Евразийский цифровой форум», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании ВЕЭС Мирзиёев предложил участникам мероприятия план мероприятий в сфере «зеленого» развития.

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