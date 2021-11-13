Рабочий день Путина: саммит АТЭС и другие события — трансляция
Выступая по видеосвязи на саммите АТЭС, Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения, и не исключил, что могут появиться новые, еще более опасные штаммы этой инфекции.
Мировая экономика уверенно перешла к восстановлению после кризиса 2020 года. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.
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Темп роста экономики России может достичь в 2021 году 4,7%. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.
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В настоящее время борьба с коронавирусом осложняется неготовностью стран мира к взаимному признанию вакцин. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.
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По росту ВВП Россия вернулась на тот уровень, который был у неё до объявления пандемии коронавируса, 12 ноября сообщил президент страны Владимир Путин на очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.
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На повестке дня саммита, проходящего под председательством Новой Зеландии, — вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года.
О вероятности появления новых, более опасных штаммов коронавируса заявил 12 ноября президент РФ Владимир Путин на очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.
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Коронавирус ещё далеко не побеждён, поэтому государствам мира надо задумываться о координации действий в борьбе с эпидемией. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.
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Россия не поддерживает политически мотивированные ограничения в мировой торговле. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.
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Помощь нуждающимся в вакцине от COVID-19 странам будет и дальше оказывать Россия, 12 ноября сообщил президент РФ Владимир Путин на очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.
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Все договорённости по поводу изменения климата должны учитывать весь комплекс сопутствующих вопросов экономического и социального развития. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.
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По итогам саммита АТЭС приняты Заявление лидеров экономик — участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» 2021 года и Аотеароанский план действий.
Сбербанк сохраняет системное значение для экономики России. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.
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Экономика становится всё более клиентоориентированной, и это касается не только экономики как таковой, но и социальной сферы и системы государственного управления. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.
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Правительству следует запустить программу обучения отраслевых специалистов компетенциям в сфере искусственного интеллекта. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.
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Многие меры поддержки развития отечественных передовых технологий до сих пор не приняты, хотя проговаривались по меньшей мере год тому назад. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.
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В России следует начать проработку юридических механизмов, которые бы предусматривали последствия неадекватной работы алгоритмов искусственного интеллекта. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.
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Вопрос хранения персональных данных требует дальнейшей проработки. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.
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Фирмам должны быть доступны обезличенные большие данные на равноправной основе. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.
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Люди должны получить доступ к безопасному и защищённому киберпространству. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.
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Одна из стран — участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заблокировала предложение провести форум в США в 2023 году, сообщила 12 ноября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Подробности в материале: Не все страны в АТЭС согласились провести следующий саммит в США — Псаки