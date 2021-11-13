Президент России Владимир Путин 12 ноября по видеосвязи принял участие в очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает пресс-служба Кремля. На саммите председательствовала Новая Зеландия. Обсуждались вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона и ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года. Также в рабочем графике президента участие в Международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021, организованной Сбербанком. Все новости о событиях — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

16:29 12.11.2021 Выступая по видеосвязи на саммите АТЭС, Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения, и не исключил, что могут появиться новые, еще более опасные штаммы этой инфекции.

16:30 12.11.2021 Мировая экономика уверенно перешла к восстановлению после кризиса 2020 года. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС. Читайте подробнее: Глобальная экономика выходит из пандемического кризиса — Путин

16:39 12.11.2021 Темп роста экономики России может достичь в 2021 году 4,7%. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС. Подробности в материале: Россия вернулась на допандемийный уровень роста — Путин

16:47 12.11.2021 В настоящее время борьба с коронавирусом осложняется неготовностью стран мира к взаимному признанию вакцин. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС. Читайте также: Путин призвал ВОЗ помочь ускорить процедуру признания вакцин

16:51 12.11.2021 По росту ВВП Россия вернулась на тот уровень, который был у неё до объявления пандемии коронавируса, 12 ноября сообщил президент страны Владимир Путин на очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Читайте также: Путин заявил, что Россия вернулась на допандемийный уровень по росту ВВП

16:52 12.11.2021 На повестке дня саммита, проходящего под председательством Новой Зеландии, — вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года.

16:52 12.11.2021 Президент России Владимир Путин на саммите АТЭС. Цитата из видео. kremlin.ru

16:53 12.11.2021 О вероятности появления новых, более опасных штаммов коронавируса заявил 12 ноября президент РФ Владимир Путин на очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Читайте также: Путин предупредил, что могут появиться более опасные штаммы COVID-19

16:58 12.11.2021 Коронавирус ещё далеко не побеждён, поэтому государствам мира надо задумываться о координации действий в борьбе с эпидемией. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС. Об этом: Путин не исключил появление новых опасных штаммов коронавируса

17:01 12.11.2021 Россия не поддерживает политически мотивированные ограничения в мировой торговле. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС. Об этом: Россия выступает против протекционизма в мировой торговле — Путин

17:02 12.11.2021 Помощь нуждающимся в вакцине от COVID-19 странам будет и дальше оказывать Россия, 12 ноября сообщил президент РФ Владимир Путин на очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Читайте также: Россия и дальше будет помогать с вакцинами нуждающимся странам — Путин

17:07 12.11.2021 Все договорённости по поводу изменения климата должны учитывать весь комплекс сопутствующих вопросов экономического и социального развития. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС. Об этом: Путин сформулировал главный принцип для формирования климатической повестки

18:15 12.11.2021 По итогам саммита АТЭС приняты Заявление лидеров экономик — участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» 2021 года и Аотеароанский план действий.

18:45 12.11.2021 Сбербанк сохраняет системное значение для экономики России. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021. Об этом: «Подлинно народный банк» — Путин поздравил сотрудников Сбера с юбилеем

18:46 12.11.2021 Глава Сбербанка Герман Греф на конференции по искусственному интеллекту. Цитата из видео. kremlin.ru

18:49 12.11.2021 Экономика становится всё более клиентоориентированной, и это касается не только экономики как таковой, но и социальной сферы и системы государственного управления. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021. Читайте также: Путин объяснил, как выигрывать странам и компаниям в глобальной конкуренции

18:54 12.11.2021 Правительству следует запустить программу обучения отраслевых специалистов компетенциям в сфере искусственного интеллекта. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021. Читайте подробнее: Путин указал «безотлагательно» обучать специалистов навыкам в сфере ИИ

18:59 12.11.2021 Многие меры поддержки развития отечественных передовых технологий до сих пор не приняты, хотя проговаривались по меньшей мере год тому назад. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021. Читайте также: Путин раскритиковал чиновников за «неспешные темпы» поддержки технологий

19:06 12.11.2021 В России следует начать проработку юридических механизмов, которые бы предусматривали последствия неадекватной работы алгоритмов искусственного интеллекта. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021. Подробности в материале: Путин призвал задуматься об ответственности за ошибки роботов и ИИ

19:15 12.11.2021 Вопрос хранения персональных данных требует дальнейшей проработки. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021. Читайте также: «Много непростых этических вопросов» — Путин о хранении персональных данных

19:19 12.11.2021 Фирмам должны быть доступны обезличенные большие данные на равноправной основе. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021. Читайте подробнее: Монополия на данные ограничит экономическое развитие — Путин

19:27 12.11.2021 Люди должны получить доступ к безопасному и защищённому киберпространству. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021. Подробности в материале: Путин призвал обеспечить кибербезопасность людей и их виртуальных двойников

19:52 12.11.2021 Президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту. Цитата из видео: kremlin.ru

08:18 Участники саммита форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество». kremlin.ru.