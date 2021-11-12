Красногорск, , 16:58 — REGNUM Коронавирус ещё далеко не побеждён, поэтому государствам мира надо задумываться о координации действий в борьбе с эпидемией. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Коронавирус ещё далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции. Поэтому без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией», — заявил Путин.

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