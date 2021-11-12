Москва, , 16:53 — REGNUM О вероятности появления новых, более опасных штаммов коронавируса, заявил 12 ноября президент РФ Владимир Путин на очередном саммите форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отметив, что COVID-19 вовсе не побеждён к настоящему времени, Путин сказал:

«Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции».

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