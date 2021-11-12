Москва, , 19:27 — REGNUM Люди должны получить доступ к безопасному и защищённому киберпространству. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Речь не только о том, чтобы обеспечить кибербезопасность самого человека, но и его виртуального двойника — аватара, — который будет находиться внутри формирующихся метавселенных. Их разработчики обещают, что человек с помощью таких виртуальных миров сможет преодолевать пространство», — заявил Путин.

Он напомнил, что термин «метавселенная» предложил известный писатель-фантаст Нил Стивенсон — по его замыслу люди спасались в ней от несовершенства реального мира.

«По этому пути точно не нужно идти. Напротив, нужно использовать возможности метавселенных, чтобы общаться, вместе работать, учиться, реализовывать проекты», — указал президент.