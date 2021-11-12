Москва, , 18:59 — REGNUM Многие меры поддержки развития отечественных передовых технологий до сих пор не приняты, хотя проговаривались по меньшей мере год тому назад. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Год назад, на прошлой встрече, мы договаривались, что поможем бизнесу провести технологическое обновление, предоставим налоговые стимулы компаниям и организациям, которые приобретают отечественное программное обеспечение, компьютеры и телекоммуникационные устройства», — заявил Путин.

«К сожалению, эти и другие меры и другие решения до сих пор не приняты, находятся, говоря бюрократическим языком, на согласовании и, как бюрократы ещё говорят, «в работе». Этот процесс явно затянулся. Мы на эту тему отдельно, конечно, с коллегами поговорим», — указал он.

По его словам, такими «неспешными темпами» задачи ускоренного технологического развития не решить.