Красногорск, , 17:01 — REGNUM Россия не поддерживает политически мотивированные ограничения в мировой торговле. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Россия выступает против протекционизма в мировой экономике и торговле. За отказ от использования односторонних политически мотивированных ограничений в целях борьбы за рынки и устранение конкуренции», — заявил Путин.

«Мы убеждены, что в интересах всего мирового сообщества сохранять и укреплять многостороннюю торговую систему, в центре которой — Всемирная торговая организация», — указал он.