Москва, , 18:45 — REGNUM Сбербанк сохраняет системное значение для экономики России. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.

Сбербанк Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

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«Я хотел бы обратиться к Вам, Герман Оскарович, и поздравить вас, весь ваш многотысячный коллектив, со знаменательной юбилейной датой — 12 ноября 1841 года в России были учреждены сберегательные кассы, с которых, собственно, и началась история Сбера», — заявил Путин.

«На протяжении 180 лет он всегда оставался и, уверен, будет и дальше подлинно народным банком — финансовым учреждением, имеющим системное значение для экономики нашей страны. Достаточно сказать, что у Сбера более 100 млн клиентов», — указал он.