Москва, , 19:19 — REGNUM Фирмам должны быть доступны обезличенные большие данные на равноправной основе. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2021.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«В современных условиях любая попытка установить монополию на данные ограничивает свободную конкуренцию и экономическое развитие. В этой связи прошу как можно быстрее принять законодательные решения, которые обеспечат доступ российских разработчиков искусственного интеллекта, научных организаций, бизнесов к массиву обезличенных данных государства», — заявил Путин.

«Тем более, что такие, выражаясь профессиональным сленгом, дата-сеты министерствами и ведомствами уже сформированы. А в качестве следующего шага предлагаю правительству и Банку России подумать о возможности предоставить аналогичный доступ к массивам обезличенных данных крупнейших отечественных компаний. При этом уделить особое, конечно, внимание безопасности персональной информации», — указал он.

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