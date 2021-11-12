Красногорск, , 17:07 — REGNUM Все договорённости по поводу изменения климата должны учитывать весь комплекс сопутствующих вопросов экономического и социального развития. Об этом 12 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите АТЭС.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Процессы адаптации глобальной экономики к новым, более жёстким экологическим требованиям и перехода на чистые источники энергии должны учитывать весь комплекс вопросов экономического и социального развития, и осуществляться строго на основе универсальных договорённостей, выдвинутых в рамках ООН», — заявил Путин.