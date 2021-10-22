Вильнюс, 22 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Литве ввели новые эпидемические ограничения, в основном для непривитых от COVID-19. Об этом 22 октября сообщает Polskie Radio.

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Так, при входе в большинство магазинов посетителям будет необходимо предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19. Кроме того, магазины, аптеки и рынки должны предоставлять на одного покупателя минимальную площадь 30 квадратных метров, чтобы была соблюдена социальная дистанция.

Указанные ограничения начинают действовать с 22 октября. Соответствующее решение было принято Сеймом республики.

Напомним, 21 октября в Литве зарегистрировали более 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это почти в пять раз больше, чем было в летние месяцы текущего года.