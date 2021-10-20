Липецк, 20 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Районные больницы Липецкой области получили новые машины. Как сообщает ИА REGNUM, ключи от 33 полноприводных автомобилей «ГАЗ Соболь» главврачам 20 октября передал глава региона Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф Глава Липецкой области передал районным больницам новые автомобили

«Замечательно, что мы часто встречаемся с вами на этой площади. Каждый раз вручаем новую технику. Материальная база поликлиник и больниц в регионе постоянно улучшается. Если бы не эти вложения в инфраструктуру и оборудование, нам было бы тяжело справляться с теми испытаниями, которые выпали на долю все страны и нашей области. Мы продолжим модернизировать здравоохранение», — сказал Игорь Артамонов.

На пополнение автопарка было выделено около 70 млн рублей из федерального и областного бюджетов. По четыре машины получили Грязинская и Добринская райбольницы, три — Липецкая, по две машины — Данковская, Добровская, Елецкая, Задонская, Лебедянская, Тербунская, Усманская и Чаплыгинская больницы, по одной — Воловская, Долгоруковская, Краснинская, Лев-Толстовская, Становлянская и Хлевенская больницы.

Транспорт будет доставлять пациентов в медицинские учреждения, а также врачей по адресам вызовов. Машины также будут использовать для доставки лекарств в отдаленные районы и перевозку биологических материалов для исследований.

«Недавно мы получили машины скорой помощи, укомплектовали маршруты, выпустили на линии дополнительные бригады. Для этих автомобилей не требуются медицинские бригады, нужны только водители. Они будут перевозить пациентов, врачей, анализы. Машины высокой проходимости пойдут в сельские районы. Новые кареты скорой помощи сняли напряжение в экстренной помощи, это транспорт облегчит работу первичного звена», — сказал Игорь Артамонов.