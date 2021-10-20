Глава Липецкой области передал районным больницам новые автомобили
Липецк, 20 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Районные больницы Липецкой области получили новые машины. Как сообщает ИА REGNUM, ключи от 33 полноприводных автомобилей «ГАЗ Соболь» главврачам 20 октября передал глава региона Игорь Артамонов.
На пополнение автопарка было выделено около 70 млн рублей из федерального и областного бюджетов. По четыре машины получили Грязинская и Добринская райбольницы, три — Липецкая, по две машины — Данковская, Добровская, Елецкая, Задонская, Лебедянская, Тербунская, Усманская и Чаплыгинская больницы, по одной — Воловская, Долгоруковская, Краснинская, Лев-Толстовская, Становлянская и Хлевенская больницы.
Транспорт будет доставлять пациентов в медицинские учреждения, а также врачей по адресам вызовов. Машины также будут использовать для доставки лекарств в отдаленные районы и перевозку биологических материалов для исследований.