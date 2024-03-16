Штат Огайо, США, 17 марта, 2024, 02:55 — ИА Регнум. США ждёт «кровавая баня» в случае победы на выборах действующего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом на митинге в Огайо заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Если меня не изберут, то случится «кровавая баня» — это будет наименьшее из всего (что произойдет. — Прим. ред.). Это будет «кровавая баня» для страны», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал освободить из заключения своих сторонников, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года, в случае победы на президентских выборах.

В начале марта Трамп вызвал на дебаты Байдена, чтобы обсудить жизненно важные проблемы США. Бывший президент отметил, что готов к дискуссии с Байденом в любое время и в любом месте. Более того, Трамп заявил, что согласен на дебаты даже под управлением Демократического национального комитета, который политик назвал «коррумпированным». По словам экс-главы Белого дома, он с нетерпением ожидает ответа на своё предложение.

Британская газета The Telegraph 9 марта написала, что европейским странам нужно быть готовыми к выходу США из НАТО в случае победы на президентских выборах бывшего американского лидера Дональда Трампа. Один из источников издания заявил, что Великобритании нужно взять на себя лидерство в области безопасности в Европы. С уходом США в европейской системе безопасности будет огромная дыра, так как Европа чрезмерно зависит в этой сфере от заокеанского союзника.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.