Лондон, 9 марта, 2024, 22:16 — ИА Регнум. Европейским странам нужно быть готовыми выходу США из НАТО в случае победы на президентских выборах бывшего американского лидера Дональда Трампа, заявила 9 марта британская газета The Telegraph, ссылаясь на информацию от иностранных дипломатов.

«Нужно составить план и вновь подумать о своих военных возможностях в свете угроз», — сказал журналистам один из собеседников, напомнив, что Трамп пообещал отказать европейским странам в защите от России.

Другой дипломат заявил, что Великобритании нужно взять на себя лидерство в области безопасности в Европы. Он отметил, что в европейской системе безопасности в случае ухода США будет огромная дыра, так как Европа чрезмерно зависит в этой сфере от заокеанского союзника.

Ещё один дипломатический сотрудник на фоне неопределённости в вопросе выхода США из НАТО призвал руководство стран Европы задуматься о том, соответствуют ли их военные планы текущим вызовам.

Как сообщало ИА Регнум Трамп в феврале на предвыборном митинге в Южной Каролине заявил, что в случае победы на президентских выборах будет поощрять Россию к нападению на любую страну, входящую в НАТО, которая не выполняет финансовых обязательств перед альянсом. Он добавил, что прямо заявил это на встрече в НАТО одному из представителей европейской страны.

При этом в России отвергают все предположения о стремлении России напасть на какую-либо из стран НАТО. Президент России Владимир Путин назвал полной чушью такие опасения. Он предположил, что подобные заявления делают, чтобы обосновать ошибочную политику в отношении России.