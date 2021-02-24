Сегодня, 24 февраля 2021 года, проходит встреча главы правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Совфеда РФ. В мероприятии принимают участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, а также Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов. Со стороны сенаторов на встрече будут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первые вице-спикеры Андрей Турчак и Андрей Яцкин, а также члены совета палаты Совета Федерации. Участники встречи затронут широкий круг вопросов и обсудят ряд проблем. Подробности встречи — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

14:08 Правительство России рассчитывает на помощь Совета Федерации в работе над национальным планом восстановления экономики. Об этом 24 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с сенаторами. Читайте также: Мишустин рассчитывает на парламентский контроль в сфере экономики

14:14 Правительство России смогло сохранить социально-экономическую и финансовую стабильность страны, несмотря на вызовы пандемии коронавируса. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами Совета Федерации. Об этом: Матвиенко поблагодарила Мишустина за эффективность во время пандемии

14:17 Даже на фоне пандемии коронавируса правительство России продолжало внедрять передовые механизмы в систему управления. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами. Подробности в материале: Российское правительство одно из самых продвинутых в мире — Матвиенко

14:19 Президент России Владимир Путин одобрил программу ФОТ 3.0, сообщил 24 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с сенаторами. Глава правительства рассказал о состоявшейся накануне встрече с президентом, где обсуждались меры поддержки бизнеса и программу ФОТ 3.0, которая может заменить программу ФОТ 2.0. Об этом: Путин одобрил запуск новой программы поддержки бизнеса

14:21 Уровень сотрудничества правительства России и Совета Федерации за минувший год существенно возрос. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами. Подробности в материале: Матвиенко заявила о скором создании «цифрового парламента»

14:27 Правительство России учло все предложения по лесному законодательству, которые были подготовлены со стороны Совета Федерации. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами. Подробности в материале: Матвиенко оценила работу правительства РФ по лесному законодательству

14:33 Михаил Мишустин government.ru.

14:34 Правительство России должно сосредоточиться на развитии отечественного семеноводства. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами. Читайте подробнее: «Не уровень аграрной державы» — Матвиенко о российском семеноводстве

14:40 По итогам 2020 года регионы России оказались в весьма разном положении, что требует индивидуального подхода к проблемам субъектов РФ. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами. Читайте также: Матвиенко призвала к «точечной» работе с бюджетами регионов

14:43 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин намерен посетить каждый из десяти «сложных» регионов России. Об этом он сообщил 24 февраля на встрече с сенаторами. Премьер-министр рассказал, что в правительстве ведут работу по десяти программам улучшения социально-экономического положения наиболее сложных регионов. Подробности в материале: Мишустин намерен посетить все «сложные» регионы РФ

14:45 Правительство России должно принять дополнительные меры по повышению экологической ответственности бизнеса. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами. Об этом: Принцип «после нас хоть потоп» больше не работает — Матвиенко об экологии

14:49 Русофобия со стороны Запада привела к тому, что стремление российского бизнеса переходить на западные рынки стало уменьшаться. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами. Читайте также: Матвиенко: бизнес понял, что «надёжнее» оставлять капиталы на родине

14:52 Телемедицинские технологии в здравоохранении нужно развивать аккуратно, понимая, что они не могут заменить врача. Об этом 24 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с сенаторами. Он отметил, что поддерживает развитие этой технологии, при этом указал и на риски от их применения, поскольку телемедицина является не медицинской помощью, а лишь её частью. Читайте подробнее: Мишустин заявил о рисках телемедицины, которая «не заменит врача»

14:55 Валентина Матвиенко council.gov.ru.

15:00 В России ряд отраслей экономики по-прежнему испытывает проблемы, сообщил 24 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с сенаторами. Подводя итоги программы льготного кредитования ФОТ 2.0, он отметил, что она позволила бизнесу сохранить рабочие места, став одной из наиболее удачных мер поддержки экономики. Подробности в материале: Мишустин назвал испытывающие проблемы отрасли экономики РФ

15:11 В правительстве завершается подготовка пакета законопроектов о земле. Об этом 24 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с сенаторами. В частности, идёт работа над законопроектом о плодородии земель сельхозназначения, который стоит «на особом контроле». Об этом: Мишустин заявил о планах обновить законодательство о земле

16:10 Михаил Мишустин

17:14 Валентина Матвиенко council.gov.ru

18:24 Нидерланды продолжают сопротивляться пересмотру налогового соглашения с Россией, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. При этом Москва занимает жёсткую позицию по данному соглашению во избежание двойного налогообложения, несмотря на сопротивление руководства Нидерландов, сообщил Мишустин.