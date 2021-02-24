Встреча Мишустина с руководством Совфеда — все новости
Сегодня, 24 февраля 2021 года, проходит встреча главы правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Совфеда РФ.
В мероприятии принимают участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, а также Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов. Со стороны сенаторов на встрече будут председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первые вице-спикеры Андрей Турчак и Андрей Яцкин, а также члены совета палаты Совета Федерации.
Участники встречи затронут широкий круг вопросов и обсудят ряд проблем.
Подробности встречи — в трансляции ИА REGNUM.
Правительство России рассчитывает на помощь Совета Федерации в работе над национальным планом восстановления экономики. Об этом 24 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с сенаторами.
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Правительство России смогло сохранить социально-экономическую и финансовую стабильность страны, несмотря на вызовы пандемии коронавируса. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами Совета Федерации.
Об этом: Матвиенко поблагодарила Мишустина за эффективность во время пандемии
Даже на фоне пандемии коронавируса правительство России продолжало внедрять передовые механизмы в систему управления. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами.
Подробности в материале: Российское правительство одно из самых продвинутых в мире — Матвиенко
Президент России Владимир Путин одобрил программу ФОТ 3.0, сообщил 24 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с сенаторами.
Глава правительства рассказал о состоявшейся накануне встрече с президентом, где обсуждались меры поддержки бизнеса и программу ФОТ 3.0, которая может заменить программу ФОТ 2.0.
Об этом: Путин одобрил запуск новой программы поддержки бизнеса
Уровень сотрудничества правительства России и Совета Федерации за минувший год существенно возрос. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами.
Подробности в материале: Матвиенко заявила о скором создании «цифрового парламента»
Правительство России учло все предложения по лесному законодательству, которые были подготовлены со стороны Совета Федерации. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами.
Подробности в материале: Матвиенко оценила работу правительства РФ по лесному законодательству
Правительство России должно сосредоточиться на развитии отечественного семеноводства. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами.
Читайте подробнее: «Не уровень аграрной державы» — Матвиенко о российском семеноводстве
По итогам 2020 года регионы России оказались в весьма разном положении, что требует индивидуального подхода к проблемам субъектов РФ. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин намерен посетить каждый из десяти «сложных» регионов России. Об этом он сообщил 24 февраля на встрече с сенаторами.
Премьер-министр рассказал, что в правительстве ведут работу по десяти программам улучшения социально-экономического положения наиболее сложных регионов.
Подробности в материале: Мишустин намерен посетить все «сложные» регионы РФ
Правительство России должно принять дополнительные меры по повышению экологической ответственности бизнеса. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами.
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Русофобия со стороны Запада привела к тому, что стремление российского бизнеса переходить на западные рынки стало уменьшаться. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами.
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Телемедицинские технологии в здравоохранении нужно развивать аккуратно, понимая, что они не могут заменить врача. Об этом 24 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с сенаторами.
Он отметил, что поддерживает развитие этой технологии, при этом указал и на риски от их применения, поскольку телемедицина является не медицинской помощью, а лишь её частью.
Читайте подробнее: Мишустин заявил о рисках телемедицины, которая «не заменит врача»
В России ряд отраслей экономики по-прежнему испытывает проблемы, сообщил 24 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с сенаторами.
Подводя итоги программы льготного кредитования ФОТ 2.0, он отметил, что она позволила бизнесу сохранить рабочие места, став одной из наиболее удачных мер поддержки экономики.
Подробности в материале: Мишустин назвал испытывающие проблемы отрасли экономики РФ
В правительстве завершается подготовка пакета законопроектов о земле. Об этом 24 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с сенаторами.
В частности, идёт работа над законопроектом о плодородии земель сельхозназначения, который стоит «на особом контроле».
Об этом: Мишустин заявил о планах обновить законодательство о земле
Нидерланды продолжают сопротивляться пересмотру налогового соглашения с Россией, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. При этом Москва занимает жёсткую позицию по данному соглашению во избежание двойного налогообложения, несмотря на сопротивление руководства Нидерландов, сообщил Мишустин.