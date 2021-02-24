Москва, , 14:17 — REGNUM Даже на фоне пандемии коронавируса правительство России продолжало внедрять передовые механизмы в систему управления. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами.

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"Хочу отметить, что даже в таких, прямо скажем, экстремальных условиях, вам удалось серьёзно усовершенствовать работу правительства, внедрить передовые управленческие механизмы и, думаю, что никто не будет спорить с тем, что — это не комплимент, а констатация факта — правительство России совершенно точно одно из самых продвинутых, современных и эффективных», — заявила Матвиенко.

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