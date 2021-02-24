Москва, , 14:27 — REGNUM Правительство России учло все предложения по лесному законодательству, которые были подготовлены со стороны Совета Федерации. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами.

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"Отдельно хочу сказать, что плодотворным стало наше сотрудничество по так называемой лесной теме», — заявила Матвиенко.

«Специально созданная рабочая группа в течение года системно работала, все предложения, которые мы направили в правительство, были учтены и в новом законе, который принят, и в планах мероприятий, и в стратегии, которая разрабатывается», — указала она.