Москва, , 14:08 — REGNUM Правительство России рассчитывает на помощь Совета Федерации в работе над национальным планом восстановления экономики. Об этом 24 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с сенаторами.

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Премьер-министр поблагодарил членов Совфеда за системную поддержку в работе над планом восстановления экономики, в том числе за поступившие предложения.

«Мы рассчитываем, что члены Совфеда будут мониторить исполнение соответствующих положений плана, всех мероприятий, которые есть в регионах, и готовы использовать механизмы парламентского контроля, а также свои полномочия и при необходимости принимать оперативные решения по ситуации на местах», — сказал он.

Он добавил, что бизнес и парламентарии высоко оценили программу ФОТ 2.0, предусмотренную планом. Мишустин отметил, что она стала стимулом для предпринимателей из пострадавших отраслей.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РоссииМихаил Мишустинподписал постановление о создании координационного центра правительства.

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