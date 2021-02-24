Москва, , 14:14 — REGNUM Правительство России смогло сохранить социально-экономическую и финансовую стабильность страны, несмотря на вызовы пандемии коронавируса. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами Совета Федерации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Мишустина с руководством Совфеда — все новости»

«Прошедший год стал настоящим экзаменом для всех органов государственной власти. И можно сегодня уже уверенно утверждать, что правительство под вашим руководством, уважаемый Михаил Владимирович, сумело сохранить, несмотря на все сложности, социально-экономическую и финансовую стабильность, чётко и без проволочек выполнить все поручения президента по поддержке граждан и экономики», — заявила Матвиенко.

«В итоге мы входим в пост-ковидный период в гораздо лучшей форме, чем многие другие развитые страны. И вижу в этом большую заслугу вас лично и вашей, безусловно, команды правительства России», — указала она.