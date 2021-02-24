Москва, , 15:00 — REGNUM В России ряд отраслей экономики по-прежнему испытывают проблемы, сообщил 24 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с сенаторами.

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Подводя итоги программы льготного кредитования ФОТ 2.0, он отметил, что она позволила бизнесу сохранить рабочие места, став одной из наиболее удачных мер поддержки экономики.

При этом Мишустин обратил внимание, что ряд сфер в экономике по-прежнему испытывают проблемы.

«Это сфера общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организация мероприятий, туристический бизнес и ряд других», — сказал он.

По его словам, этим направлениям необходима помощь государства.