Москва, , 14:21 — REGNUM Уровень сотрудничества правительства России и Совета Федерации за минувший год существенно возрос. Об этом 24 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с сенаторами.

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«Кардинально улучшилась ситуация с подготовкой как законопроектов, так и подзаконных актов. И это тот редкий случай, когда одновременно выросла оперативность, скорость работы и качество её», — заявила Матвиенко.

Она напомнила, что в 2021 году планируется интегрировать информационные системы правительства и Совета Федерации.

«Совместно с Минцифрой мы уже активно этим занимаемся. Хочу Минцифры отдельно поблагодарить, министра. В том числе хотим создать такой современный цифровой парламент», — продолжила Матвиенко.