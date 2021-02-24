Москва, , 14:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобрил программу ФОТ 3.0, сообщил 24 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с сенаторами.

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Глава правительства рассказал о состоявшейся накануне встрече с президентом, где обсуждались меры поддержки бизнеса и программа ФОТ 3.0, которая может заменить программу ФОТ 2.0.

«Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы ФОТ 3.0», — заявил Мишустин.

По его словам, в обновлённой программе будут немного изменены условия. В частности, ставка льготных кредитов вырастет с 2% до 3%, что обусловлено постепенным восстановлением экономики. При этом в течение первого полугодия компаниям не нужно оплачивать основной долг и проценты по кредитам.

В правительстве рассчитывают, что помощью воспользуются примерно 75 тыс. предпринимателей и компаний, в которых работают примерно 1,5 млн человек. Мишустин полагает, что за время действия программы завершится вакцинация населения и спрос на услуги бизнеса вырастет.