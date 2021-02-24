Москва, , 15:11 — REGNUM В правительстве завершается подготовка пакета законопроектов о земле. Об этом 24 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с сенаторами.

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В частности, идёт работа над законопроектом о плодородии земель сельхозназначения, который стоит «на особом контроле».

Кроме того, работе находятся проекты законов о землеустройстве, о предоставлении участков фермеров без торгов и невостребованных земельных долях, которые предлагается признать муниципальной собственностью. Мишустин обратил внимание на проблему заброшенных и не оформленных должным образом земель.

«Думаю, что мы в ближайшее время этот комплекс законопроектов завершим и представим в думу», — сказал он.