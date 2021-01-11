Симферополь, 11 января, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Почти 240 тыс. туристов побывали в Республике Крым с 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, сообщил 11 января на своей странице в социальной сети глава Крыма Сергей Аксёнов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Архитектурно-археологический комплекс Древний город Пантикапей. Керчь, Крым

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«В новогодние праздники с 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно в Крыму отдохнуло 239,7 тысяч туристов. По данным Министерства курортов и туризма республики, это на 14% превышает показатель аналогичного периода 2019−2020 года. Автотранспортом через Крымский мост прибыло 64% туристов. 29% отдыхающих прибыли авиатранспортом, 6% — ж/д сообщением, 1% — через границу с Украиной», — уточнил Аксёнов.

Средняя загрузка мест размещения в Крыму на новогодние праздники составила 70%, а часть отелей была загружена на 80%.

Всего в 2020 году Крым посетили 6 млн 303 тыс. туристов. Несмотря на то, что по сравнению с 2019 годом турпоток снизился (тогда регион посетили 7,4 млн гостей), власти констатируют рост доходов туриндустрии за девять месяцев 2020 года на 2%, до 27,9 миллиарда рублей.